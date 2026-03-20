Lượt về vòng 1/8 UEFA Europa League 2025/26 khép lại với nhiều diễn biến hấp dẫn, qua đó xác định đầy đủ 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết cùng các cặp đấu đáng chờ đợi.

Aston Villa tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Lille 2-0, trong khi FC Porto cũng vượt qua Stuttgart với tỷ số tương tự.

Aston Villa vào tứ kết ba năm liên tiếp, ở ba giải đấu khác nhau của châu Âu - Ảnh: AV

Real Betis gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 ngay trên sân Panathinaikos, còn Braga không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Ferencvaros với cùng tỷ số.

Ở những trận đấu còn lại, SC Freiburg tạo dấu ấn lớn khi vùi dập Genk 5-1, còn Celta Vigo bất ngờ loại Lyon ngay trên sân khách với chiến thắng 2-0.

Nottingham Forest trải qua màn đấu trí nghẹt thở trước Midtjylland trước khi giành vé đi tiếp sau loạt luân lưu. Trong khi đó, Bologna đánh bại Roma 4-3 trong trận cầu giàu cảm xúc để hoàn tất danh sách 8 đội mạnh nhất.

Antony góp công giúp Real Betis ngược dòng thắng to trên đất Hy Lạp - Ảnh: RB

Từ kết quả này, 4 cặp đấu tứ kết chính thức được xác định gồm: Real Betis chạm trán Braga, SC Freiburg đối đầu Celta Vigo, Nottingham Forest gặp FC Porto và Aston Villa so tài Bologna.

Theo lịch thi đấu, các trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 10/4, trong khi lượt về được tổ chức sau đó một tuần (17/4), hứa hẹn mang đến những màn cạnh tranh khốc liệt cho tấm vé vào bán kết.