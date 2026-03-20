Lượt về vòng 1/8 UEFA Europa League 2025/26 đã khép lại với hàng loạt kết quả đáng chú ý, qua đó xác định 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết.

Aston Villa thể hiện sự chắc chắn khi đánh bại Lille 2-0, trong khi FC Porto cũng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Stuttgart với tỷ số tương tự.

Trong khi đó, Antony lập công giúp Real Betis gây ấn tượng mạnh khi hủy diệt chủ nhà Panathinaikos 4-0, dù để thua 0-1 ở lượt đi, qua đó khẳng định tham vọng tiến sâu tại giải đấu.

Trận đấu kịch tính nhất thuộc về cặp Midtjylland và Nottingham Forest. Hai đội hòa 2-2 sau hai lượt, trước khi đại diện nước Anh bản lĩnh giành chiến thắng 3-0 trên loạt luân lưu. Trong khi đó, Celta Vigo tạo bất ngờ khi đánh bại Lyon 2-0 ngay trên sân khách.

SC Freiburg trở thành đội gây ấn tượng mạnh nhất khi vùi dập Genk 5-1, còn Braga cũng dễ dàng vượt qua Ferencvaros với chiến thắng 4-0. Ở trận đấu giàu cảm xúc, Bologna đánh bại Roma 4-3 trong màn rượt đuổi nghẹt thở để giành vé đi tiếp.

Như vậy, 8 đội bóng góp mặt tại tứ kết Europa League mùa này gồm: Real Betis, SC Freiburg, Braga, Celta Vigo, Nottingham Forest, Aston Villa, FC Porto và Bologna.

Với sự góp mặt của nhiều cái tên giàu tham vọng, vòng tứ kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn và khó lường.