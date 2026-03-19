Messi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng niềm vui của siêu sao người Argentina không thể trọn vẹn khi Inter Miami dừng bước tại vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup.

Messi cán mốc 900 bàn thắng - Ảnh: IM

Ngay từ đầu trận, Inter Miami nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút 7, Messi tận dụng đường chuyền của Sergio Reguilon để tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, mở tỷ số 1-0. Đây cũng chính là bàn thắng thứ 900 trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Messi cùng các đồng đội như Allende hay Mura liên tục tạo ra sức ép, nhưng không thể gia tăng cách biệt. Trong khi đó, Nashville âm thầm chờ cơ hội phản công.

Bước sang hiệp hai, đội khách đẩy cao đội hình và dần chiếm lại thế trận. Sau nhiều nỗ lực, Nashville đã tìm được bàn gỡ ở phút 74 khi Cristian Espinoza tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Inter Miami, dứt điểm cận thành đưa trận đấu về 1-1.

Tiếc rằng Inter Mimia không bảo vệ được thành quả - Ảnh: IM

Những phút còn lại diễn ra căng thẳng nhưng không có thêm bàn thắng. Với tổng tỷ số hòa 1-1 sau hai lượt, Inter Miami bị loại theo luật bàn thắng sân khách.

Một cột mốc lịch sử của Messi, nhưng lại đi kèm cái kết đầy cay đắng.