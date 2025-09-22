Trọng tài chính bắt trận tuyển Việt Nam vs Nepal (sân Bình Dương), thuộc khuôn khổ trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027, là ông Choi Hyun Jai (Hàn Quốc). Các trợ lý cũng đều là người Hàn Quốc, gồm: Bang Giyeol, Cheon Jinhee và Chae Sanghyeop (trọng tài thứ 4).

Trong khi đó, trọng tài chính bắt trận tuyển Việt Nam vs Nepal lượt về ngày 14/10 (sân Thống Nhất), là ông Mohamed Khaled Tarrar Mohamed Deham người Bahrain. Hai trợ lý và trọng tài thứ 4 là ông Mohamed Salman Talasi, Abdulla Mohamed Janahi và Khalil Saad (Bahrain).

Tuyển Việt Nam có lợi thế ở 2 trận gặp Nepal. Ảnh: S.N

Hai trận đấu tới đều được tổ chức tại Việt Nam sau khi phía Nepal có đề nghị và được AFC đồng ý. Thầy trò HLV Kim Sang Sik không phải di chuyển sang Nepal, và đây được xem là một thuận lợi với Quang Hải và các đồng đội.

Chuẩn bị cho hai lượt trận sắp tới, tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào đầu tháng 10. Trong tháng 9, "Những chiến binh sao vàng" hội quân tại Hà Nội, có 2 trận giao hữu với Thép Xanh Nam Định (0-4) và CAHN (4-3) để rà soát lực lượng, củng cố chiến thuật và tạo sự gắn kết.

Sau hai lượt trận tại bảng F, tuyển Việt Nam đang có 1 trận thắng và 1 trận thua, tạm xếp nhì bảng. Hai trận đấu liên tiếp với Nepal có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trong việc duy trì hi vọng cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.