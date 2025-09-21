Trung vệ Brazil sắp gia nhập tuyển Việt Nam

Mới đây, Bộ VH, TT&DL gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an, đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo. Văn bản nhấn mạnh mục tiêu lâu dài là tăng cường sức mạnh đội tuyển bóng đá nam Quốc gia, hướng tới giấc mơ giành vé dự World Cup.

“Để tiếp nối thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm tiếp theo, đặc biệt là hướng tới vòng loại World Cup, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup, sau thời gian theo dõi, đánh giá chuyên môn, nhận thấy cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo (quốc tịch Brazil) đang thi đấu vị trí trung vệ cho CLB bóng đá SHB Đà Nẵng là cầu thủ có chuyên môn, tài năng, phù hợp với bóng đá Việt Nam”, công văn ghi rõ.

Santos Gustavo là sự bổ sung cần thiết cho vị trí trung vệ ở tuyển Việt Nam. Ảnh: SHB Đà Nẵng

Đáng chú ý, đích thân HLV Kim Sang Sik là người "chấm" Santos Gustavo, sau đó đề xuất lên VFF về việc hỗ trợ nhập tịch sớm nhất cho cầu thủ này.

Thực tế, Gustavo không phải cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1995 (cao 1m95) thi đấu tại V-League từ năm 2019, từng khoác áo các đội bóng như Viettel (nay là Thể Công Viettel), Sài Gòn, SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa trước khi cập bến CLB SHB Đà Nẵng mùa này.

Gustavo được đánh giá cao về chuyên môn, ghi dấu ấn đậm nét khi thi đấu cho Thanh Hóa, với thành tích HCĐ Cúp Quốc gia 2022, vô địch Cúp Quốc gia 2023, 2024, Siêu Cúp Quốc gia 2023 và á quân Siêu Cúp Quốc gia 2023/24.

Nếu có thêm Santos Gustavo, HLV Kim Sang Sik có thể yên tâm hơn với vị trí trung vệ ở tuyển Việt Nam, trong bối cảnh các cựu binh như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải... không còn ở thời đỉnh cao phong độ.

Kế hoạch của HLV Kim Sang Sik

Nếu mọi việc thuận lợi, Santos Gustavo khả năng nhận quốc tịch vào đầu năm 2026. Anh sẽ kịp lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 3, chuẩn bị cho trận đấu rất quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam thúc thủ 0-4, nhưng đó là màn đối đầu không cân sức khi "Bầy hổ" tung ra sân đội hình cực mạnh với dàn cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, thời gian qua tuyển Malaysia bị chỉ trích nặng nề bởi chính sách nhập tịch cầu thủ có nguồn gốc không rõ ràng, khiến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này phải từ chức.

Xuân Son sắp trở lại tuyển Việt Nam. Ảnh: Nam Định FC

Trong khi đó, ở trận tái đấu vào cuối tháng 3 năm sau, tuyển Việt Nam ngoài sự góp mặt của Santos Gustavo, sẽ đón sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son.

Bên cạnh đó, một cầu thủ ngoại khác đang Hà Nội FC đẩy nhanh quá trình nhập tịch là Hendrio (Đỗ Hoàng Hên). Anh dự kiến có thể ra sân ở V-League với tư cách nội binh trong đầu năm 2026.

Hendrio cũng là gương mặt không xa lạ với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các CĐV Thép Xanh Nam Định. Anh chính là đối tác quan trọng giúp Xuân Son bước lên đỉnh cao sự nghiệp.

Không phải nhập tịch ồ ạt như Malaysia, HLV Kim Sang Sik chỉ cần 3 vị trí quan trọng: trung vệ, tiền vệ và tiền đạo. Có được trục dọc với các cầu thủ nhập tịch rất chất lượng, sức mạnh tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ khác.