XEM CLIP:

Hôm nay (7/9), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà, TPHCM) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bước đầu xác định, Sơn chính là kẻ gây hấn đánh người trên đường ở phường Tân Định và cố tình tông xe máy vào ô tô người đi đường ở phường Phú Nhuận vào chiều 4/9 mà clip trên mạng xã hội phản ánh, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra của Công an, 13h20 chiều 4/9, anh N.C.T. (32 tuổi, ngụ phường Tân Phú) điều khiển xe máy đến trước nhà số 35 - 37 đường Trần Nhật Duật thì bị một người đàn ông có biểu hiện say xỉn chặn đầu xe, chửi bới và nhiều lần dùng cùi chỏ đánh vào vùng đầu, mặt.

Anh T. phải bỏ chạy vào Trung tâm Y tế mới thoát được sự truy đuổi sau đó đến cơ quan Công an trình báo.

Công an phường Tân Định đã phối hợp cùng Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét. Đến 21h30 cùng ngày, công an xác định Nguyễn Thanh Sơn là đối tượng gây ra vụ việc trên nên đưa về làm việc.

Đối tượng Sơn vô cớ chặn đường, đánh người. Ảnh: Cắt từ clip

Cố tình húc xe gắn máy vào đuôi xe ô tô trên đường. Ảnh: cắt từ clip

Ban đầu, Sơn quanh co chối tội. Nhưng qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã uống rượu bia, trong quá trình điều khiển xe máy đã vô cớ chặn đường, đánh anh T.

Ngoài ra, sau khi bỏ đi, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và cố tình va chạm nhiều lần vào một ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, phường Phú Nhuận, rồi chửi bới, hăm dọa tài xế.

Công an xác định, hành vi của Sơn là côn đồ, manh động, gây mất an ninh trật tự, làm người dân lo lắng, bức xúc.