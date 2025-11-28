Ngày 28/11, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đã đề nghị công an xã vào cuộc xác minh vụ việc một cô gái bị ép quỳ, hành hung giữa đường.

Theo đó, những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook tại Quảng Trị xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ bao vây, hành hung một cô gái. Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra tại địa bàn xã Bắc Trạch.

Cô gái bị bắt quỳ và bị tát liên tục vào mặt. Ảnh: cắt từ clip

Theo nội dung trong clip, nhóm phụ nữ và cô gái có mâu thuẫn về tình cảm liên quan đến một người đàn ông. Trong clip, người phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng yêu cầu nạn nhân quỳ xuống rồi túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô gái.

Khi có xe máy đi ngang qua, nhóm này tạm dừng rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Về sau, càng có thêm nhiều người xúm vào hành hung cô gái. Nạn nhân chỉ biết chịu đựng, không dám phản kháng.

Bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, cho biết: "Chúng tôi nắm được vụ việc qua mạng xã hội, hiện đã yêu cầu công an xã xác minh cụ thể rồi mới có phương án xử lý".