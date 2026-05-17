Ngày 17/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang xác minh clip hình ảnh một nam thanh niên buông hai tay, đứng trên xe máy khi đi qua đèo Quán Cau, xã Ô Loan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên lái xe máy màu trắng đi qua đoạn đèo quanh co.

Đoạn clip lan truyền cho thấy, nam thanh niên nhiều lần buông cả hai tay khỏi tay lái rồi đứng hẳn lên yên xe khi phương tiện vẫn đang di chuyển.

Trước mặt có một người đi bộ ngược chiều nhưng nam thanh niên này vẫn không dừng lại.

Sau khi clip đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên được cho là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.