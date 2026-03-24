Nguồn Clip: Vinh Hoàng

Tối 24/3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nắm bắt thông tin và đang khẩn trương xác minh một trường hợp có hành vi điều khiển xe máy "bốc đầu" khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy BKS 43AB-291.XX lưu thông trên tuyến đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, theo hướng từ phường Ngũ Hành Sơn về phường Hòa Cường.

Trong quá trình di chuyển, người này bất ngờ thực hiện hành vi "bốc đầu" khi xe vẫn đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh bị phạt tiền, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22–24 tháng và tịch thu phương tiện.