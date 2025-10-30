XEM CLIP:

Chiều 30/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt một phụ huynh vì giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển. Đáng chú ý, nam thiếu niên còn “bốc đầu” xe máy trên đường, gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, ngày 29/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy “bốc đầu” (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo (Hà Nội). Hành vi này được đánh giá là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Hình ảnh nam thiếu niên bốc đầu xe trên đường Xuân Tảo. Ảnh chụp màn hình

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định phương tiện và danh tính người điều khiển là L.Q.L. (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đến tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời L.Q.L. và người chủ phương tiện (là bố của L.) đến trụ sở làm việc.

Em L.Q.L. và bố đến làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, L. khai đã mượn xe máy biển kiểm soát 29AD-176.XX của bố để đi học, sau đó không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi “bốc đầu” trên đường Xuân Tảo.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, mức phạt 9 triệu đồng.

Đối với L.Q.L., do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.