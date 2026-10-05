UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) yêu cầu lực lượng công an khẩn trương xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của một TikToker khi đăng tải thông tin cho rằng đơn vị thi công dùng ô tô con để lu lèn mặt đường nhựa.

Ngày 5/10, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết địa phương đang giao Công an xã phối hợp xác minh, làm rõ động cơ đăng tải thông tin "sử dụng ô tô con để lu lèn mặt đường nhựa" của một tài khoản TikTok.

Ô tô con chạy trên đoạn đường đã thi công xong. Ảnh: MT

Trước đó, trưa 3/10, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn clip kèm thông tin: “Đắk Lắk dùng ô tô con lu lèn mặt đường nhựa nguội. Ghi nhận tại công trình đường giao thông ở xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, phương pháp thi công thảm mặt đường nhựa lạnh (bê tông nhựa nguội) gây chú ý khi sử dụng ô tô con để lu lèn mặt đường”.

Clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo ra những ý kiến trái chiều liên quan đến chất lượng thi công công trình.

Đến ngày 4/10, UBND xã Ea Wer đã tổ chức cuộc họp khẩn để làm rõ thông tin nói trên.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Oai (người điều khiển ô tô xuất hiện trong clip) cho biết, sau khi tuyến đường được thảm bê tông nhựa nguội từ chiều hôm trước, ông đã sử dụng ô tô cá nhân đi qua lại trên đoạn đường trước cổng nhà mình.

Theo ông Oai, sáng 2/10 có một người đàn ông đến quán của ông hỏi thăm một số thông tin liên quan đến công trình rồi dùng điện thoại quay lại hình ảnh. Người này lấy tấm biển “Công trình đang thi công” đặt trên vỉa hè đưa ra giữa đường và tiếp tục quay clip.

Chủ tịch UBND xã Ea Wer khẳng định, thông tin trong clip được TikToker N.H. đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác, thiếu kiểm chứng, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến uy tín của địa phương...

Ông Truyền yêu cầu Công an xã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ toàn diện vụ việc, xác định rõ nội dung, hành vi, động cơ và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Hiện tại, nội dung và đoạn clip liên quan vụ việc đã được xóa khỏi mạng xã hội.