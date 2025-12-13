Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù và vượt trội nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo đã được Quốc hội thông qua ngày 10/12 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Bộ GD-ĐT, trước đó, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo theo hướng hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhân lực và phân cấp rõ thẩm quyền.

Theo quy định mới, Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh; đồng thời quyết định việc điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm hoặc thay đổi vị trí việc làm đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến phạm vi từ hai xã trở lên.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhân sự làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của xã.

Giáo viên và học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà

Trước đó, một số ý kiến đề xuất nên giao việc tuyển dụng giáo viên về cho các nhà trường bởi chính họ mới biết mình “thiếu gì, cần gì” và chịu trách nhiệm chính về chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh. Còn việc điều động, bố trí, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm hoặc thay đổi vị trí việc làm khi cần thiết nên giao Sở GD-ĐT hoặc xã phường, tùy theo cấp độ.

Bộ GD-ĐT cho rằng, trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực GD-ĐT đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho Sở GD-ĐT chủ trì tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của Sở.

Theo Bộ GD-ĐT, việc giao Sở GD-ĐT chủ trì sẽ giúp giảm đầu mối trung gian, đồng bộ chất lượng tuyển dụng, tiết kiệm chi phí và tăng cơ hội cho người dự tuyển; đồng thời góp phần khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên, nhân viên và đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học.

Chia sẻ với PV VietNamNet, hiệu trưởng một trường THCS ở Hà Nội cho hay, việc Giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận nhân sự ở cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh sẽ giúp việc tuyển người sát hơn với thực tế; việc tham gia sâu hơn vào quy trình giúp các trường tìm được người giỏi chuyên môn, phong cách giảng dạy và phù hợp các yêu đầu đổi mới hiện nay.

“Tăng tính chủ động và chịu trách nhiệm của cơ quan tuyển dụng là Sở GD-ĐT thì quy trình sẽ được tinh gọn, linh hoạt hơn; giảm bớt sự chồng chéo giữa các cơ quan như trước đây”, vị này nói.

Theo vị này, Sở GD-ĐT là cơ quan chuyên môn nên có thể thiết kế các tiêu chí tuyển dụng mang tính đặc thù. Ví dụ, đối tượng tuyển dụng là giáo viên có kinh nghiệm dạy dân tộc thiểu số, dạy tích hợp, hoặc dạy trường chuyên, song ngữ,…

Nghị quyết cũng bổ sung cơ chế tự chủ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong việc xác định vị trí việc làm, tuyển dụng và ký hợp đồng với chuyên gia, nhà khoa học (tiến sĩ) là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các cơ sở này cũng được quyền xác nhận miễn giấy phép lao động tối đa 3 năm cho các chuyên gia được mời giảng dạy và nghiên cứu.

Về chế độ đãi ngộ, nghị quyết quy định thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình, với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên và tối thiểu 30% đối với nhân viên. Riêng giáo viên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo được hưởng mức phụ cấp 100%.

Nghị quyết cũng cho phép các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học được tự chủ quyết định thu nhập tăng thêm cho người lao động từ các nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách mà đơn vị được phép giữ lại.