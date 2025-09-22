Ngày 22/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất trường học. Chỉ đạo của ông Được xuất phát từ bối cảnh phụ huynh Trường Tiểu học Vĩnh Tân (P. Vĩnh Tân, TPHCM – khu vực Bến Cát – Bình Dương cũ) phản ánh tình trạng bàn ghế của trường xuống cấp, hư hỏng.

Nguyên nhân là do sau sáp nhập, số học sinh tăng lên buộc nhà trường phải dùng bàn ghế cũ để học sinh ngồi học.

Ông Được yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố trước ngày 23/9.

Bàn ghế Trường Tiểu học Vĩnh Tân hư hỏng. Ảnh: Báo Tiền phong

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở GD-ĐT trước ngày 25/9.

Sở GD-ĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp, tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình UBND TP trước ngày 30/9.

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT tham mưu UBND thành phố phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2025 - 2030 theo quy định.