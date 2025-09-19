Dự thảo thông tư này nếu được thông qua sẽ thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng GD-ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Thông tư khi được ban hành sẽ áp dụng đối với nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo dự thảo, các quy tắc ứng xử được quy định từ Điều 4 đến Điều 9.

Theo đó, trong các quy tắc ứng xử chung gồm việc giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo; bảo đảm liêm chính học thuật; không lợi dụng chức danh, danh hiệu, hình ảnh nhà giáo và hoạt động nghề nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay tư lợi cá nhân.

Dự thảo cũng quy định nhà giáo không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu hành vi vi phạm trong cơ sở giáo dục; không vụ lợi, không ép buộc cha mẹ, người giám hộ hay người học đóng góp tiền hoặc hiện vật trái quy định pháp luật.

Quy tắc ứng xử với người học yêu cầu nhà giáo dùng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; đánh giá đúng thực chất năng lực. Nhà giáo cần tạo động lực, phát huy phẩm chất, bồi dưỡng năng khiếu; tôn trọng, đối xử công bằng, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào; không gian lận hay cố ý làm sai lệch kết quả tuyển sinh, đánh giá.

Quy tắc ứng xử với đồng nghiệp quy định nhà giáo phải có ngôn ngữ đúng mực, trung thực; tôn trọng đồng nghiệp, góp ý đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng; không xúc phạm, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ.

Dự thảo thông tư cũng quy định về quy tắc ứng xử với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục như ngôn ngữ tôn trọng; tích cực tham mưu và thể hiện rõ chính kiến với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp và thứ bậc hành chính...

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý của dư luận cho dự thảo thông tư đến hết ngày 27/9.