Nghị quyết số 238 của Hội đồng Bầu cử quốc gia có hiệu lực từ ngày ký.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16 đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách.

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử), 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử.

Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu (đại biểu Lo Thị Bảo Vy) - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Đại biểu nữ là 150 người (30%). Đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,20%). Đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%) - tăng hơn nhiệm kỳ trước (khoảng 4 người).

Về đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (6,6%), tỷ lệ này chưa đạt so với kỳ vọng đề ra.

Về trình độ học vấn, có 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người, đạt 16%; dưới đại học có 2 người, chiếm 0,4%.

Các đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ dự phiên họp đầu tiên khai mạc vào sáng ngày 6/4, bế mạc ngày 24/4.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, thành viên của Chính phủ, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Có 9 nhóm nội dung được gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.