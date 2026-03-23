Cụ thể, tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các phường Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi và các xã Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh).

Tại TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 (gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phúc).

Tại TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm đặc khu Hoàng Sa và các phường An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân, các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà).

Ở TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Hưng Phú, Cái Răng, An Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, Thới Long và các xã Trường Thành, Trường Long, Phong Điền, Nhơn Ái). Ông Tùng sinh năm 1971, là tiến sĩ Quản lý kinh tế và là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Tại TP Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm các phường Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Phú Bài, Hương Thủy, An Thủy). Ông Trung sinh năm 1973, lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

Tại tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các đặc khu Thổ Châu, Phú Quốc và phường Rạch Giá). Ông Hải sinh năm 1965, lần đầu là đại biểu Quốc hội.

Tại tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Ông Hải lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4, lần đầu làm đại biểu Quốc hội. Ông Triết sinh năm 1976.

Tại tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, cũng lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

Ở tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Văn trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Tân Triều, Trảng Dài, Tam Hiệp, Trấn Biên, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Tam Phước, Phước Tân, Hố Nai).

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh, lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3. Ông đã có kinh nghiệm một khóa làm đại biểu Quốc hội (khóa 15).

Với tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3, đây là lần đầu ông làm đại biểu Quốc hội.

Tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Ông Dương đã có 1 khóa tham gia Quốc hội (khóa 15).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh, lần thứ hai làm đại biểu Quốc hội.

Tỉnh Sơn La có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Ông Nghiệm đã có kinh nghiệm một khóa tham gia Quốc hội (khóa 15).

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6. Ông Doãn Anh từng là đại biểu Quốc hội khóa 14.

Tỉnh Vĩnh Long có Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4. Đây là lần đầu tiên ông làm đại biểu Quốc hội.