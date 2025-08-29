Từ sáng sớm 29/8, vỉa hè Nguyễn Thái Học chật kín người dân ngồi chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai.

Cứ 3-4 tiếng cô Hương lại dặm kem chống nắng. "Rất phấn khởi, rất vui mừng và rất mong chờ tới sáng ngày mai. Cả nhà đã chuẩn bị đồ khô, nước uống và sẵn sàng khí thế đón đoàn diễu binh", cô Hương nói.

Em Hương, du học sinh Nga tranh thủ về nước dịp đặc biệt này, đã có mặt trên phố từ đêm qua. Dù phải chờ đợi hơn 30 tiếng nhưng em thấy rất vui và háo hức.

Vỉa hè Hùng Vương phủ kín bạt của người dân. Đây là vị trí được ví như “kim cương”, bởi từ đây có thể quan sát trọn vẹn các đoàn diễu binh đi qua.

Ghế để sẵn đánh dấu vị trí.

Mất khá lâu chị Lan Anh mới tìm được vị trí trải bạt cho gia đình 5 người ngồi. Chị cho biết các vị trí sát vỉa hè, sát hàng rào đã không còn.

Khu vực nhà bạt chờ ở đây đã chật kín người từ sớm. Người dân tranh thủ ăn trưa và nằm nghỉ ngơi, nhiều gia đình mang sẵn đồ ăn, cũng có những người gọi dịch vụ giao hàng.

Ông Nguyễn Văn Lập (79 tuổi, Phú Xuyên) ngồi nghỉ trong nhà bạt. Ông cho biết bản thân mong chờ đến ngày hôm nay để chứng kiến sự hào hùng, vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, để thấy hoà bình thật đẹp nên nhất định phải đến xem trực tiếp.

Khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh trên đường Hùng Vương

Nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 30 độ C rất oi nóng, nhiều gia đình "chia ca" thay phiên nhau ra ngồi giữ chỗ. Quạt cầm tay, áo chống nắng, ô dù là thứ không thể thiếu.

Càng về chiều, thời tiết càng oi nóng, người dân dùng nhiều biện pháp tránh nắng.

Chị Nguyễn Thị Miên cho biết, cả nhà ra từ 3 giờ sáng để giữ chỗ trước cho 20 người. Chị đã xem buổi sơ duyệt trước và rất tự hào mong chờ tới ngày đại lễ.

Những chiếc bạt bày bán dọc vỉa hè giá từ 10-20 nghìn đồng.

Gia đình anh Tuấn tranh thủ che ô, ngả lưng nghỉ trưa trên vỉa hè.

Lực lượng an ninh liên tục thông báo di chuyển xe tại các khu vực cấm, thông báo bà con giữ an ninh trật tự...

Lượng người vẫn liên tục đổ về trung tâm Hà Nội.