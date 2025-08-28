Biên đội trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc từ sân bay Hòa Lạc hướng về trung tâm Thủ đô lúc 10h30 ngày 28/8 tập luyện cho màn biểu diễn vào ngày 2/9. Trước khi bay qua Quảng trường Ba Đình, từng chiếc nối đuôi nhau ở phía sông Hồng, gần tòa nhà Điện lực.

Biên đội trực thăng này có 10 chiếc gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172.

Sau khi ngang qua khu vực tòa nhà Quốc hội, trực thăng bay qua phía công viên Lenin.

Nhiều người dân và giới nhiếp ảnh đổ về phía Quảng trường Ba Đình dõi theo.

10 trực thăng bay theo đội hình 1-3-3-3 ở độ cao từ 150m khi đi qua khu vực khán đài. Các phi công duy trì đội hình nghiêm ngặt, giữ khoảng cách giãn cách 100m, với cự ly ngang - dọc 50x50m.

Từ góc đường Điện Biên Phủ có thể thấy rõ máy bay ngang qua Cột cờ Hà Nội.

10h42, những chiếc tiêm kích Su30-MK2 cũng xuất hiện trên nóc tòa nhà Quốc hội.

Lượt 1, biên đội gồm 5 chiếc bay vào Quảng trường Ba Đình, sau đó bay vòng ra chia làm 2 đội nhỏ gồm 3 chiếc và 2 chiếc.

Đây là dòng máy bay tiêm kích đa năng hiện đại, sức mạnh lớn, đóng vai trò chủ lực trong lực lượng tiêm kích Việt Nam, nên biệt danh “hổ mang chúa” vừa thể hiện uy lực, vừa mang ý nghĩa biểu tượng.

Bay biên đội 5 chiếc Su-30MK2 đội hình mũi tên là bài bay chính được các phi công tập luyện liên tục. Những chiếc "hổ mang chúa" có 12 điểm cố định dưới cánh để gắn vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa không đối không, không đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường...

Ngoài ra, hôm nay, 6 chiếc Yak-130 cũng luyện bay đội hình tam giác về phía Quảng trường Ba Đình.

Đây là dòng máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến, có thể kiêm nhiệm vai trò cường kích hạng nhẹ. Nó có 9 điểm treo vũ khí, mang được tối đa 3 tấn gồm bom, rocket, tên lửa không đối không (R-73), không đối đất (Kh-25), bom dẫn đường KAB…

Yak-130 còn được trang bị kính HUD, buồng lái số hóa tương tự các tiêm kích thế hệ 4++ như Su-30, Su-35 giúp phi công chuyển tiếp dễ dàng.

Ngoài ra biên đội L-39NG với 4 chiếc cũng tổ chức bay đội hình bậc thang đẹp mắt ngang qua Quảng trường Ba Đình.

L-39NG là dòng máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến kiêm chiến đấu hạng nhẹ do hãng Aero Vodochody (Cộng hoà Séc) phát triển. Nó có 5 điểm treo vũ khí, mang được 1.200 kg (tên lửa không đối không, rocket, bom dẫn đường, pod trinh sát), có thể gắn pháo 20 mm ở pod ngoài, thực hiện nhiệm vụ cường kích hạng nhẹ, chống nổi dậy, yểm trợ hỏa lực gần.