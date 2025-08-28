Buổi sơ duyệt bắt đầu lúc 20h tối 27/8, kéo dài gần 2 giờ, với sự tham gia của các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng đứng làm nền; lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: Phạm Hải.

Hướng từ Hùng Vương rẽ vào Nguyễn Thái Học là một trong hai hướng thu hút đông đảo người dân nhất do có sự tập trung nhiều khối thuộc cả hai lực lượng Quân đội và Công an. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối đi của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài rút theo 3 hướng chính gồm Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa. Ảnh: Thế Bằng.

Hướng thứ 2 và 3 gồm Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (hướng đông lực lượng Quân đội nhất) và Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất. Ảnh: Đức Anh.

Ảnh: Lê Anh Dũng

Hình ảnh các khối thuộc Quân đội đi qua ngã 7 Cửa Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Khối nữ Quân nhạc. Đây là lực lượng đảm nhiệm biểu diễn nhạc lễ, nhạc quân hành trong các nghi lễ trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Ảnh: Thạch Thảo.

Khối nữ trong Quân nhạc thể hiện sự trẻ trung, mềm mại nhưng kỷ luật, bản lĩnh, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ trong quân đội, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần bộ đội và nhân dân, tạo không khí hào hùng trong lễ diễu binh. Ảnh: Trọng Tùng

Khối chiến sĩ đặc nhiệm dù - lực lượng đại diện cho Binh chủng Đặc công - lực lượng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những chiến sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng về tác chiến đường không và các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hà.

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra với hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối đi, 18 khối đứng; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng công an, cùng lực lượng quân đội Nga, Lào, Campuchia. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối nữ Quân y. Đây là đội ngũ hậu phương vững chắc trên chiến trường, chăm sóc sức khỏe, cứu chữa thương binh, bệnh binh trong mọi hoàn cảnh, từ thời chiến đến thời bình. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối Tác chiến điện tử là lực lượng chuyên trách chế áp, gây nhiễu, trinh sát điện tử, làm tê liệt hệ thống chỉ huy, thông tin, radar và vũ khí công nghệ cao của đối phương. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối chiến sĩ Đặc công, là lực lượng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân, chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động, hình ảnh tượng trưng cho lực lượng Biệt động Thành - lực lượng vũ trang đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là những chiến sĩ đã từng hoạt động ngay trong lòng địch, lập nên nhiều chiến công vang dội. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối chiến sĩ Công binh thể hiện vai trò là lực lượng đi đầu xây dựng, bảo đảm công trình, khắc phục bom mìn, mở đường cho bộ đội tiến công. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối bộ đội Phòng hóa. Đây là binh chủng kỹ thuật đặc thù, được thành lập để thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối nữ Chiến sĩ Thông tin là lực lượng tiêu biểu cho Binh chủng Thông tin Liên lạc, “mạch máu” của Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm sự chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối nam dân quân tự vệ trong đội hình diễu binh thường đại diện cho lực lượng dân quân tự vệ - thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam có truyền thống đấu tranh toàn dân. Họ đại diện cho hình ảnh những người phụ nữ nơi làng bản, nương rẫy, vừa lao động sản xuất vừa cầm súng bảo vệ quê hương, thể hiện phương châm “toàn dân đánh giặc”. Ảnh: Hoàng Hà.

Khối nữ Du kích miền Nam là hình ảnh tái hiện lại lực lượng vũ trang quần chúng đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với biểu tượng “đội quân tóc dài” và các nữ du kích kiên trung, mưu trí, dũng cảm. Ảnh: Trọng Tùng.

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống công nghệ cao - “lá chắn thép” trên không gian mạng, chuyên trách phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng, dữ liệu quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước các mối đe dọa mạng. Ảnh: Mạnh Hùng.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động là lực lượng đại diện cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Công an nhân dân Việt Nam, biểu tượng của sức mạnh cơ động, tinh nhuệ, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Huế.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc cũng là một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là lực lượng dẫn đầu trong đội hình diễu binh, mang ý nghĩa thiêng liêng và trang trọng nhất, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết dân tộc và sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thế Sơn.