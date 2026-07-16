Một "Hành tinh xanh" bắt đầu từ bên trong nhà máy

Với Acecook Việt Nam, phát triển bền vững không được triển khai bằng những dự án rời rạc mà được thiết kế như một vòng tròn khép kín - bắt đầu từ sản xuất, đi cùng sản phẩm, lan tỏa đến cộng đồng và quay trở lại từ chính những thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp.

Chuyển đổi năng lượng xanh đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Đối với Acecook Việt Nam, hành trình hướng tới một "Hành tinh xanh" cũng bắt đầu từ việc tối ưu hóa năng lượng.

Hệ thống điện mặt trời áp mái được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và tòa nhà văn phòng chính tại KCN Tân Bình (TP.HCM)

Để thực hiện mục tiêu này, Acecook Việt Nam đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời tại Văn phòng chính và nhà máy ở TP.HCM, tạo ra sản lượng điện trung bình 900.000kWh/năm, đủ để sản xuất khoảng 36 triệu gói mì Hảo Hảo. Việc áp dụng năng lượng sạch không chỉ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc giảm thiểu khí thải CO2, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường.

Song song với việc lắp đặt điện mặt trời, Acecook cũng đang tích cực triển khai các nguồn nhiên liệu tái tạo khác vào quy trình sản xuất.

Từ năm 2021, công ty đã lắp đặt hệ thống lò hơi sử dụng khí đốt hóa lỏng (LPG) tại một số nhà máy. Việc chuyển đổi này đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi lượng khí thải CO2 giảm khoảng 43%, NOx (oxit nitơ) giảm 70% và không còn phát sinh SO2 (oxit lưu huỳnh).

Bên cạnh đó, các lò hơi truyền thống cũng dần được thay thế bằng lò hơi sinh khối - loại nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường và có giá thành phải chăng. Kể từ năm 2023, Acecook Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi sang lò hơi sử dụng nhiên liệu sinh khối cho các nhà máy còn lại.

Hành trình giảm phát thải không bắt đầu từ những chiến dịch truyền thông, mà từ những thay đổi trong chính dây chuyền sản xuất.

Nhờ những nỗ lực này, công ty công bố nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh lên mức 52% tính đến năm 2025.

Ngoài ra, tại Acecook Việt Nam, phụ phẩm sản xuất được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi thông qua việc hợp tác với các đối tác thay vì thải bỏ. Nhờ đó, mỗi năm khoảng 1.500 tấn phụ phẩm được tái tuần hoàn.

Giảm nhựa, giảm sức ép lên môi trường

Ngoài việc tối ưu hóa năng lượng, Acecook Việt Nam còn thể hiện cam kết phát triển bền vững bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo vệ Môi trường 2020.

Từ tháng 7/2024, công ty đã cải tiến thiết kế bao bì của các sản phẩm mì ly, tô chủ lực như Modern, Handy Hảo Hảo bằng cách tăng mạnh tỷ lệ vật liệu giấy và giảm lượng nhựa sử dụng, qua đó cắt giảm hơn 6.200 tấn nhựa (tính đến hết năm 2025).

Acecook hưởng ứng tinh thần “Tiêu dùng xanh - Cùng sống lành” với Mì ly Modern, Mì ly Handy Hảo Hảo, Mì Tô Nhớ Mãi Mãi… được cải tiến bao bì giấy

Công ty đã thay thế 1/2 lượng nhựa có nguồn gốc hóa thạch bằng nhựa sinh học có nguồn gốc thực vật (tái tạo được hàng năm). Tuy nhiên, nĩa nhựa vẫn cần được vứt bỏ đúng cách vào thùng rác tái chế thay vì vứt bừa bãi ra môi trường tự nhiên.

Những hành động thiết thực vì môi trường

Không chỉ dừng lại trong khuôn viên nhà máy, "vòng tròn xanh" của Acecook Việt Nam vừa được nối dài ra những cánh rừng. Nhân dấu mốc một thập kỷ tổ chức, Acecook Happiness Concert 2026 đã dành toàn bộ doanh thu bán vé hòa nhạc để triển khai dự án trồng 10.500 cây giống tại tỉnh Quảng Trị, tại thôn Trăng - Tà Puồng (xã Hướng Lập) và các thôn Chênh Vênh, Cát, Hồ, Xa Bai (xã Hướng Phùng) - khu vực rừng tự nhiên đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận FSC-ES về dịch vụ hệ sinh thái, hấp thụ và lưu trữ carbon.

Dự án trồng rừng được triển khai qua 3 giai đoạn và kéo dài đến năm 2027

Dự án trồng rừng tại Quảng Trị có thể xem là bước mở rộng quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững “Hành tinh xanh”. Khác với nhiều hoạt động cộng đồng mang tính ngắn hạn, dự án hướng đến tác động môi trường có thể theo dõi và đo lường trong dài hạn, từ khả năng hấp thụ carbon, phục hồi đa dạng sinh học đến bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn đất.

Một "Hành tinh xanh" được tạo nên từ hàng nghìn hành động nhỏ

Không chỉ trong sản xuất, tinh thần bảo vệ môi trường còn được Acecook Việt Nam lan tỏa ngay trong chính nội bộ doanh nghiệp. Công ty duy trì các hoạt động như "Ngày giảm nhựa không tái chế", tiết giảm in ấn, khuyến khích thực hành nguyên tắc 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) - từ chối, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế trong sinh hoạt hàng ngày.

Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu Việt Nam 2026

Những nỗ lực ấy không chỉ được đo bằng các chỉ số môi trường mà còn được ghi nhận bởi các tổ chức độc lập. Năm 2026, Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu Việt Nam (CSA 2026), hạng mục "Tiên phong giảm thiểu rác thải".

Ngọc Minh