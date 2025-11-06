TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), cho hay mỗi năm có hàng chục triệu lượt người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Do đó, việc xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở y tế trong thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành y tế.

Thời gian qua, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá đã hỗ trợ các bộ, ngành, các tỉnh/thành phố thúc đẩy việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc theo đúng Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại các địa điểm công cộng, trong đó cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong cả khuôn viên.

Các cơ sở y tế cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như gắn biển “Cấm hút thuốc”, xây dựng quy chế nội bộ, gắn trách nhiệm của cán bộ y tế trong việc duy trì môi trường sạch - không khói thuốc; tư vấn tác hại thuốc lá và cai nghiện thuốc lá cho người bệnh và người nhà.

Nhiều bệnh viện đã chủ động triển khai mô hình bệnh viện không khói thuốc và đạt được những kết quả tích cực.

Nhân viên y tế Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tuyên truyền đến người bệnh quy định không hút thuốc lá trong bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Tại Bệnh viện Bạch Mai, từ năm 2015, bệnh viện thực hiện chiến dịch cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên, đồng thời triển khai dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân, cán bộ y tế và người dân. Tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá của bệnh viện nhận được hàng chục cuộc gọi nhờ tư vấn mỗi ngày, mang lại hiệu quả thiết thực. Đã có nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến bệnh viện điều trị, khi biết bệnh viện có dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá đã đến tư vấn cai nghiện. Nhiều người đã bỏ được thuốc lá từ dịch vụ này.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiên phong trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc hút thuốc trong bệnh viện, lồng ghép công tác tuyên truyền, tư vấn bỏ thuốc trong các hoạt động khám chữa bệnh thường ngày.

Trong khi đó, nhân viên y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương đều tuân thủ không hút thuốc và tham gia chăm sóc cảnh quan môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp. Được tuyên truyền và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, nhân viên y tế còn đóng vai trò là những tuyên truyền viên, tư vấn cho bệnh nhân và người nhà về tác hại của thuốc lá và cách cai thuốc. Các hoạt động này thúc đẩy phong trào không hút thuốc được phát động mạnh mẽ trong bệnh viện.

Hay Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, đại diện các đơn vị kinh doanh dịch vụ, người bệnh đã ký cam kết chung tay xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực truyền thông, lắp đặt hệ thống biển báo “Cấm hút thuốc” tại tất cả các khoa, phòng, khuôn viên bệnh viện. Song song, các đợt kiểm tra định kỳ, nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cũng được thực hiện thường xuyên nhằm hình thành nếp sống văn minh, ý thức tự giác của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay nhờ các mô hình hay, hiệu quả, hàng chục triệu lượt bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế đã và đang được hưởng lợi ích từ môi trường y tế trong lành, không khói thuốc. Theo ông, phong trào xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc đã và đang tiếp tục góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm phơi nhiễm khói thuốc thụ động, nâng cao hình ảnh ngành y tế và mang lại môi trường khám, chữa bệnh xanh - sạch - đẹp cho người dân.

Thu Loan