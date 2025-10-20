Công ty Cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu định kỳ. Đây là một trong 762 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, Bông Sen Corp đang có lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng với lãi suất 15,75%/năm. Theo lịch, đến ngày 15/10, công ty phải thanh toán số tiền lãi trong kỳ gần 2.426,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tài khoản bị phong tỏa nên Bông Sen Corp chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này.

Bông Sen Hotel, một trong ba khách sạn tọa lạc tại khu trung tâm TPHCM của Bông Sen Corp. Ảnh: S.T

Bông Sen Corp tiền thân là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist, được cổ phần hóa vào năm 2005. Doanh nghiệp này sở hữu nhiều khách sạn trên “đất vàng” tại trung tâm TPHCM như Palace Saigon trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; Bông Sen Hotel trên đường Đồng Khởi hay Bông Sen Annex trên đường Hai Bà Trưng.

Ngoài lĩnh vực khách sạn, Bông Sen Corp còn kinh doanh mảng ẩm thực, sở hữu hàng loạt nhà hàng như Vietnam House, Lemongrass, Calibre, Bier Garden và Buffet Gánh Bông Sen...

Trong lĩnh vực bất động sản, Bông Sen Corp từng gây chú ý khi mua hơn 51% vốn tại Công ty Cổ phần Deaha, chủ đầu tư Khu phức hợp thương mại Deaha, Khách sạn Daewoo Hà Nội.

Một thương vụ khác của doanh nghiệp này là thâu tóm Công ty Cổ phần Saigon One Tower, chủ đầu tư dự án IFC One Saigon, tọa lạc tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Võ Văn Kiệt (TPHCM).

Tại phiên tòa diễn ra tháng 3/2024, bà Trương Mỹ Lan xác nhận Bông Sen Corp là doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình bà, nắm giữ 93,6% cổ phần tại doanh nghiệp chủ sở hữu Khách sạn Daewoo Hà Nội. Bà Lan từng đề nghị tòa cho phép bán khách sạn này để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo báo cáo tài chính, nửa đầu năm nay Bông Sen Corp lỗ 355 tỷ đồng, lũy kế lỗ hơn 3.000 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 13.616 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả khoảng 9.076 tỷ đồng.