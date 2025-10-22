Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Group; KDC) do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, KIDO Group đã công bố không đúng thời hạn thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, “ông lớn” ngành thực phẩm này còn công bố thông tin sai lệch liên quan đến việc sử dụng 1.000 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu.

KIDO Group bị xử phạt do sai phạm trong công bố thông tin. Ảnh: KDC

Theo báo cáo của KIDO Group, doanh nghiệp cho biết đã sử dụng toàn bộ số tiền trên để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dầu ăn. Đồng thời, góp vốn vào Công ty TNHH Liên doanh Thực phẩm và Đồ uống Vibev.

Tuy nhiên, theo tài liệu do cơ quan chức năng xác minh, KIDO Group không sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu để góp vốn vào công ty nói trên như đã công bố.

Với hai hành vi vi phạm nêu trên, KIDO Group bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 240 triệu đồng.