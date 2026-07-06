Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và 72 năm Ngày truyền thống của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (1/7/1954-1/7/2026), sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, ban, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đã báo cáo tình hình hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.

Trong những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn; không chỉ tích cực tham gia có hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, bảo vệ biên giới lãnh thổ qua biện pháp kỹ thuật… và phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong lịch sử vẻ vang hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu chiến thắng và trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội, thách thức và rủi ro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại, sâu, mạnh mẽ đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh.

Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai, mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng mọi tình huống, phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động triển khai các thế trận; có bước đi vững chắc ứng dụng AI, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm và trật tự an toàn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, các âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia một cách chủ động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an). Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia, để chủ động ngăn ngừa sớm các nguy cơ lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch, tội phạm; phải mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ.

Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến…

Muốn vậy, yếu tố con người, nhân tố nguồn nhân lực có vai trò quyết định; phải xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về khoa học công nghệ, ngoại ngữ và cần quan tâm đến chính sách cán bộ.

Khẳng định, nhiệm vụ về công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Theo TTXVN