Chiều 19/12, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026. Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.

Với chủ đề "Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc", Xây Tết 2026 kỳ vọng mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy, an toàn và trọn vẹn cho hàng chục nghìn công nhân trên cả nước. Điểm nhấn quan trọng của chương trình Xây Tết 2026 là đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa an toàn đến người lao động, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lao động và là giá trị nền tảng để bảo vệ hạnh phúc của mỗi người.

Chương trình sẽ được triển khai từ 12/2025 - 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... với sự chung tay tổ chức của bộ, ngành, cơ quan báo chí truyền thông, đoàn thanh niên, tình nguyện viên.

Hoạt động học bổng "Xây nền ước mơ" - điểm nhấn từ năm học 2024-2025, tiếp tục được duy trì trong năm học 2025-2026. Hoạt động kêu gọi chung tay hỗ trợ con em công nhân có thành tích học tập từ khá trở lên, tạo thêm cơ hội học tập và xây dựng nền tảng kiến thức cho thế hệ tương lai.

Năm nay, Báo Nhân Dân đã kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ bằng hiện vật cho Chương trình “Xây Tết 2026” để dành tặng công nhân vệ sinh môi trường và cấp, thoát nước đô thị tại Thành phố Hà Nội và TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: "Với chủ đề nhấn mạnh văn hóa an toàn và sự tri ân dành cho những người thầm lặng gìn giữ hạnh phúc, chúng tôi kỳ vọng Xây Tết 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần đem đến một mùa xuân Bính Ngọ 2026 bình an, ấm áp cho người lao động; đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nhân văn và bền vững".

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026, đồng chí Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ghi nhận chương trình "Xây Tết" là một sáng kiến giàu tính nhân văn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những công nhân trực tiếp làm việc trong điều kiện nặng nhọc, vất vả, xa gia đình.

Chương trình Xây Tết 2026 không chỉ trao quà Tết, chăm sóc sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa – tinh thần cho hàng chục nghìn công nhân mà còn lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn lao động, coi an toàn là thông điệp xuyên suốt để bảo vệ hạnh phúc lâu dài của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn Chương trình Xây Tết tiếp tục được mở rộng về quy mô, đối tượng thụ hưởng và nội dung chăm lo; gắn các hoạt động Tết với các chính sách dài hạn về an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp, tư vấn pháp luật và phúc lợi đoàn viên; đồng thời khuyến khích sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề nhằm lan tỏa mô hình chăm lo cho người lao động ra nhiều lĩnh vực khác.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, chia sẻ, Xây Tết đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động chăm lo dịp Tết, để trở thành "ngày hội của người lao động" - nơi những người thợ xây được lắng nghe, được tôn vinh và được gửi lời cảm ơn xứng đáng.

Qua các năm tổ chức, Xây Tết đã trở thành chương trình mang tính cộng đồng, với sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên cả nước. Đây cũng là một mô hình được khởi xướng với mong muốn nhân rộng trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm chăm lo thiết thực và kịp thời cho người lao động.

Sau ba năm triển khai, Xây Tết trao tận tay 48.000 phần quà Tết cho người lao động; Thăm khám sức khỏe cho hơn 25.000 công nhân ngay tại công trường; Được tạo nên từ sự chung tay của hơn 1.000 đối tác là chủ đầu tư và nhà thầu phụ, 2.000 kỹ sư, 1.500 tình nguyện viên và hơn 100 bác sĩ trong suốt ba mùa triển khai… Năm 2024, Xây Tết được vinh danh tại giải thưởng Human Act Prize tại hạng mục ý tưởng vì cộng đồng.