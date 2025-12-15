Bé Thào Thị Dua (2 tuổi, ở thôn Phú Tỷ, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang), nhân vật trong bài viết: “Bé gái Mông 2 tuổi nguy kịch sau cú ngã từ tầng 2, sự sống mong manh từng giờ”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã trao số tiền 98.327.470 đồng tới gia đình bé Thào Thị Dua

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ: chiều ngày 18/10, khi đang chơi cùng các anh, em ở nhà bà nội, bé Dua không may ngã từ tầng 2 (cao khoảng 3m) xuống đất do căn nhà không có lan can bảo vệ.

Cú ngã khiến bé hôn mê sâu, tình trạng nguy kịch. Gia đình vội đưa bé đi cấp cứu tại Trạm Y tế Yên Minh, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, sau đó bé tiếp tục được chuyển gấp xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Dua bị chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng trán hai bên.

Từ khi bé Dua gặp nạn, để lo viện phí điều trị cho con, gia đình anh Thào A Dũng đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được 20 triệu đồng. Nhưng số tiền này như muối bỏ bể, bởi chi phí thuốc men, sinh hoạt… mỗi ngày ở viện rất tốn kém, gia đình anh Dũng không còn khả năng xoay xở.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bé Dua, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 98.327.470 đồng. Số tiền này đã được Báo VietNamNet trao tới gia đình bé Dua.

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, mặc dù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bé bị chấn thương nặng nên đã không qua khỏi.

"Con bị chấn thương nặng đã không qua khỏi. Trong lúc khó khăn, gia đình đã được mọi người và các bác sĩ giúp đỡ tận tình. Số tiền này, gia đình xin dành để thanh toán viện phí và trả nợ trước đó đã vay mượn để trang trải cho con", anh Dũng nói.