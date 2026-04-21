Xbrain được thành lập trong chiến lược dài hạn của TechX nhằm mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ quản lý vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (Managed Services) và xây dựng một trung tâm vận hành chuyên biệt cho các hệ thống Cloud và AI. Trước đây, các hoạt động Managed Services được triển khai trong nội bộ TechX. Tuy nhiên, khi nhu cầu vận hành hạ tầng Cloud và ứng dụng AI ngày càng gia tăng, TechX đã quyết định phát triển Xbrain thành một đơn vị chuyên trách, cung cấp các dịch vụ vận hành công nghệ ở quy mô lớn.

Đội ngũ Xbrain trong lễ khánh thành Văn phòng tại Đà Nẵng

Việc lựa chọn Đà Nẵng với định hướng trở thành Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam, Xbrain được định hướng trở thành trung tâm vận hành (Operation Hub) phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Xbrain hướng tới trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp trong việc vận hành và tối ưu các nền tảng Cloud và AI. Thông qua các dịch vụ quản trị hạ tầng và vận hành hệ thống, Xbrain giúp doanh nghiệp đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và khả năng mở rộng của các hệ thống công nghệ.

Trong dài hạn, Xbrain đặt mục tiêu trở thành đối tác cung cấp dịch vụ vận hành và quản lý trên nền tảng điện toán đám mây (Managed Service Provider) hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Cloud và AI, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp.

Sản phẩm và dịch vụ chính

Xbrain cung cấp các dịch vụ vận hành công nghệ toàn diện, bao gồm:

Cloud Operations: Giám sát và vận hành hạ tầng Cloud 24/7; Tối ưu hiệu suất và kiến trúc hệ thống Cloud; Quản lý chi phí Cloud (FinOps); Đào tạo vận hành Cloud cho doanh nghiệp

AI Operations: Triển khai và vận hành các nền tảng AI; Quản trị và vận hành các mô hình AI và GenAI; Phát triển các hệ thống tự động hóa và AI phục vụ vận hành doanh nghiệp.

Các dịch vụ này được thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đã triển khai Cloud và AI, đặc biệt là các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ

Một trong những ưu tiên của Xbrain là xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng cao. Công ty triển khai các chương trình đào tạo dành cho sinh viên và kỹ sư trẻ trong các lĩnh vực Cloud, DevOps và AI.

Đội ngũ TechX cùng quý đối tác và sinh viên chương trình đào tạo tại Xbrain

Ông Ngô Mạnh Hà - Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Xbrain cho biết: “Bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ vận hành Cloud và AI cho doanh nghiệp, Xbrain xác định phát triển nguồn nhân lực công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua các chương trình đào tạo thực chiến về Cloud, DevOps và AI, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên và kỹ sư trẻ được tiếp cận với các công nghệ mới, tham gia vào các dự án thực tế và từng bước xây dựng đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam”.

Chương trình hiện thu hút gần 1500 ứng viên[OH1] , với lộ trình đào tạo từ 4-6 tháng. Từ chương trình này, Xbrain dự kiến tuyển dụng khoảng 150 kỹ sư trong giai đoạn đầu, tham gia vào các đội ngũ Cloud Operations và AI Operations.

Hệ sinh thái công nghệ và hoạt động trong cộng đồng

Là một phần của hệ sinh thái TechX, Xbrain hợp tác chặt chẽ với các nền tảng công nghệ và các nhà cung cấp Cloud hàng đầu. Công ty đang hướng tới đạt chứng nhận AWS về năng lực quản lý và vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (AWS Managed Service Competency), khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ vận hành Cloud đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh việc phục vụ các khách hàng hiện tại của TechX, Xbrain cũng hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, bao gồm các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức tài chính và các cơ quan trong khu vực.

Cơ hội nghề nghiệp

Xbrain đang tích cực tuyển dụng là sinh viên, các kỹ sư [OH2] CNTT trẻ yêu thích lĩnh vực Cloud Computing, AI và hạ tầng công nghệ. Làm việc tại Xbrain, các kỹ sư sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án công nghệ quy mô lớn, làm việc với các hệ thống Cloud hiện đại và các tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Thông qua năng lực vận hành công nghệ và các chương trình phát triển nhân lực, Xbrain hướng tới trở thành một trong những đơn vị đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ tại Đà Nẵng và thúc đẩy việc ứng dụng Cloud và AI tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Công nghệ Xbrain)