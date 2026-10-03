Những người ngồi sát mặt đường, trẻ nhỏ hoặc vật cản thấp có thể nằm ở "điểm mù" của tài xế, đặc biệt ở đầu xe SUV và bán tải. Khi di chuyển trong khu vực đông người, chỉ một thao tác thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm đáng tiếc.

Vụ một người đàn ông đang ngồi trước cổng Bến xe khách Gia Nghĩa (Lâm Đồng) bị ô tô bán tải tông trúng, sau đó tử vong, xảy ra sáng 2/10 là lời cảnh báo về nguy cơ va chạm với các chướng ngại vật thấp phía trước xe.

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(Xe bán tải mang BKS 49A-801.XX bất ngờ tông trúng một người đàn ông đang ngồi tại khu vực cửa bến xe. Nguồn video: VDA)

Trên thực tế, những chướng ngại vật thấp phía trước xe có thể gây hậu quả từ nhẹ đến rất nghiêm trọng. Nhẹ nhất, ô tô có thể va phải chậu cây, cọc chắn, đồ đạc hoặc vật dụng đặt sát mặt đường, gây trầy xước, móp cản, vỡ đèn hoặc hư hỏng một số bộ phận.

Đặc biệt nguy hiểm là trường hợp phía trước có trẻ nhỏ, người đang ngồi sát mặt đường, bởi những đối tượng này có thể hoàn toàn nằm ngoài tầm quan sát trực tiếp của tài xế và một cú va chạm ở tốc độ thấp vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe, ô tô có nhiều vùng mà người lái không thể quan sát trực tiếp từ vị trí ngồi, hay còn gọi là "điểm mù". Đặc biệt, những vật thể thấp như trẻ nhỏ, người đang ngồi hoặc nằm, xe máy đổ và các vật dụng đặt sát đầu xe có thể bị che khuất bởi nắp ca-pô, cản trước hoặc góc quan sát của kính chắn gió. Nguy cơ này càng rõ ở SUV, bán tải và những mẫu xe có đầu xe cao.

Vì vậy, trước khi đánh lái cho xe tiến về phía trước ở nơi chật hẹp, tài xế không nên chỉ nhìn qua kính chắn gió mà cần chủ động kiểm tra toàn bộ khu vực phía trước. Nếu vừa dừng xe ở nơi đông người, nên quan sát lại trước khi di chuyển. Trường hợp có người đứng, ngồi hoặc trẻ nhỏ ở gần xe, cần xác định rõ vị trí của họ trước khi cho xe chạy.

Mốt số vị trí 'điểm mù' trên xe SUV. Ảnh: Laixi Police Station

"Khi nghi ngờ có chướng ngại vật thấp phía trước, nguyên tắc quan trọng nhất là giảm tốc độ và dừng xe nếu tầm nhìn không đủ rõ. Tài xế có thể sử dụng camera trước, camera 360 độ hoặc cảm biến va chạm được trang bị trên các dòng xe đời mới. Tuy nhiên, các hệ thống này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế việc quan sát trực tiếp", anh Tùng nói.

Theo vị chuyên gia, nếu không chắc chắn phía trước có vật cản hay không, cách an toàn hơn là dừng xe, xuống kiểm tra hoặc nhờ người bên ngoài hướng dẫn. Đặc biệt khi lùi hoặc tiến xe trong khu vực ngõ hẹp, đồng trẻ nhỏ, không nên chỉ dựa vào cảm biến hoặc camera để phán đoán khoảng cách.

Một thói quen hữu ích là đi bộ quanh xe trước khi khởi hành nếu xe vừa đỗ ở nơi đông người hoặc có trẻ nhỏ. Việc này mất rất ít thời gian nhưng giúp phát hiện người, xe máy hoặc đồ vật nằm trong vùng khuất.

(Một chiếc KIA Morning khi đi vào ngõ nhỏ đã tông vào một em bé đang chơi. Nguồn video: Phúc Văn)

Do vậy, lời khuyên khi di chuyển trong bãi đỗ, cổng nhà, bến xe hay khu vực đông người, tài xế cũng nên duy trì tốc độ thật thấp để có thêm thời gian phản ứng. Tốc độ càng cao, khoảng cách xe đi được trong thời gian tài xế phát hiện và đạp phanh càng lớn.

Với những tình huống có nguy cơ trẻ nhỏ chạy bất ngờ ra phía trước, việc chủ động giảm tốc và sẵn sàng phanh quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ quan sát khi xe đã bắt đầu di chuyển. Đồng thời, có thể sử dụng còi ở một số khu vực đông người, nhiều góc khuất và có nguy cơ người và phương tiện băng ra trước đầu xe.

Đặc biệt, các chuyên gia lưu ý không nên vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại hoặc để các yếu tố khác làm mất tập trung. Chỉ vài giây không quan sát cũng có thể khiến một chướng ngại vật thấp biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhận biết của tài xế.

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