Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội), lực lượng CSGT phát hiện nhiều tài xế xe máy vi phạm. Một số người thừa nhận đã uống rượu, bia nhưng vẫn lái xe vì nghĩ bản thân còn tỉnh táo.

Tối 30/10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các tài xế điều khiển phương tiện trên đường Lê Trọng Tấn (phường Hà Đông, Hà Nội).

Lực lượng chức năng ngăn một làn đường để kiểm tra tài xế điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp.

Hồi 20h cùng ngày, Tổ công tác liên tiếp phát hiện 4 trường hợp tài xế điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Trong đó, trường hợp tài xế Đ.V.P. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29T1-085.XX, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,108 mg/L khí thở.

"Tôi uống hai cốc bia trong bữa cơm trưa với anh em ở công ty. Sau đó, tôi nghỉ ngơi rồi đi xe về nhà. Do tâm lý chủ quan, nghĩ mình vẫn tỉnh táo nên tôi vẫn lái xe máy", tài xế Đ.V.P. nói.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế P. về hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/L khí thở.

Với lỗi vi phạm này, tài xế P. sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Cảnh sát cũng lập biên bản tạm giữ phương tiện của tài xế P. trong 7 ngày làm việc.

Đáng chú ý, sau khi ký biên bản, tài xế P. đề nghị được phỏng vấn để gửi lời nhắn nhủ đến anh em, bạn bè cần rút kinh nghiệm, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia để bảo đảm an toàn.

Hay trường hợp tài xế N.X.H. (trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25 mg/L khí thở. Tài xế này cho biết, sau khi uống khoảng 4 cốc bia, thấy bản thân vẫn tỉnh táo nên đã điều khiển xe máy về nhà.

"Tôi cũng biết điều khiển xe máy sau khi uống rượu, bia là sai nhưng thấy mình vẫn tỉnh táo nên mới lái xe", tài xế H. nói.

Cũng với tâm lý chủ quan, cho rằng bản thân vẫn tỉnh táo, tài xế N.N. (trú tại Hà Nội) quyết định điều khiển xe máy về nhà. Nam tài xế cho biết, nếu biết mức phạt đối với hành vi vi phạm này là 6-8 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX thì anh đã gọi xe ôm.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, cho biết vào những ngày cuối tuần, tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình này, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm.

"Trong ca công tác này, chúng tôi gặp nhiều trường hợp tài xế cho rằng mình chỉ uống ít rượu, bia hoặc đã nghỉ ngơi nên chủ quan. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu, bia sẽ ảnh hưởng đến khả năng quan sát và phản xạ khi điều khiển phương tiện. Do đó, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia. Đồng thời, người dân có thể lựa chọn phương tiện thay thế như taxi, xe ôm, xe buýt...", Trung tá Nguyễn Đức Sơn nói.