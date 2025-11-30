Tối ngày 29/11, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 1 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) đã chia sẻ kế hoạch phát triển của liên doanh này trong năm 2026.

Chủ tịch Omoda & Jaecoo Việt Nam (OJV) chia sẻ trong sự kiện kỷ niệm 1 năm hãng xe này góp mặt tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo đó, nhà máy sản xuất của hãng xe Trung Quốc đặt tại Hưng Yên (Thái Bình cũ) đang trong giai đoạn gấp rút xây dựng, hoàn thiện và dự kiến xuất xưởng 2 mẫu ô tô lắp ráp đầu tiên là Omoda 4 và Jaecoo J5 vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2026.

Đây được coi là bước chuyển quan trọng, đánh dấu việc liên doanh ô tô giữa Tập đoàn Geleximco với Tập đoàn Chery (Trung Quốc) chuyển từ "nhập khẩu thăm dò thị trường” sang "lắp ráp – đầu tư lâu dài”.

Omoda 4 với thiết kế trẻ trung, năng động sẽ góp mặt trong phân khú B-SUV. Ảnh: OJV

Theo thông tin từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, Omoda 4 và Jaecoo J5 được định vị ở phân khúc SUV cỡ B và B+, vốn là phân khúc sôi động nhất của thị trường Việt Nam nhiều năm qua. Hai mẫu xe sở hữu phong cách thiết kế đối lập: Trong khi Omoda 4 trẻ trung, năng động thì Jaecoo J5 lại vuông vức, hầm hố và hướng tới những tệp khách hàng khác nhau.

Giá bán của Omoda 4 và Jaecoo J5 chưa được hé lộ. Nhưng theo dự báo của giới chuyên gia, hai mẫu SUV cỡ B/B+ sẽ có khoảng giá 600-750 triệu đồng, đủ sức ganh đua với các mẫu SUV hạng B và B+ trên thị trường.

Hiện tại, một số dòng SUV cỡ B và B+ bán chạy tại thị trường Việt Nam gồm: Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), Hyundai Creta (599-715 triệu đồng), Honda HR-V (699-877 triệu đồng) và đặc biệt là bộ đôi của Toyota: Yaris Cross (650-765 triệu đồng) và Corolla Cross (820-905 triệu đồng)...

Jaecoo J5 cùng Omoda 4 sẽ được lắp ráp trong nước và dự kiến ra mắt vào tháng 6-7/2026. Ảnh: OJV

Không chỉ dừng ở hai mẫu lắp ráp, OJV còn lên kế hoạch phủ rộng dải sản phẩm trong năm 2026, gồm: Omoda C7 (SUV cỡ C, có cả bản xăng và hybrid sạc ngoài PHEV); Omoda C5 thế hệ mới; Jaecoo J6 (xe SUV điện cỡ C chuyên về off-road) và mẫu SUV cỡ D cao cấp nhất Jaecoo J8 (cả biến thể xăng, hybrid và thuần điện).

Trong đó, Omoda C7 và Jaecoo J6 đã xuất hiện tại nhiều sự kiện truyền thông của hãng từ tháng 8 vừa qua và có thể chính thức ra mắt trong thời gian không xa.

Song song với phát triển sản phẩm, OJV cũng đặt mục tiêu mở rộng hệ thống kinh doanh. Từ 39 showroom hiện nay, hãng đặt tham vọng nâng lên 60 đại lý vào năm 2025, qua đó thiết lập độ phủ gần tương đương các thương hiệu Nhật - Hàn. Đây được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng, nhằm tăng nội lực trước khi loạt xe lắp ráp nội địa xuất hiện.