Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/11 đã gửi lời cảm ơn tới chính phủ Đức sau khi Kiev nhận được thêm các hệ thống phòng không Patriot từ Berlin.

"Tôi muốn cảm ơn Thủ tướng Merz, nước Đức và tất cả những ai đang giúp đỡ chúng ta – các thỏa thuận đã được thực hiện. Đã có thêm nhiều hệ thống Patriot được gửi tới Ukraine, và chúng tôi đang triển khai chúng vào hoạt động", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine vẫn cần thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ hạ tầng trọng yếu tại các thành phố trên toàn quốc, và chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực vận động để có thêm vũ khí.

"Việc phát triển một hệ thống phòng không nhiều lớp là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hiện đã có quyết định liên quan đến tiêm kích Gripen và máy bay Pháp, đồng thời chúng tôi cũng đang làm việc để nhận thêm F-16", ông Zelensky tiết lộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Pravda

Về tình hình ở Pokrovsk, Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga tại thành phố chiến lược này. "Chúng tôi có bằng chứng về việc các đơn vị của đối thủ ở Pokrovsk vẫn đang bị tiêu diệt", ông Zelensky nói.

Nga gia tăng sức ép ở Chernihiv và Donetsk

Theo Ukrinform, Cục Biên phòng Ukraine ngày 2/11 đã xác nhận việc Moscow gia tăng đáng kể tần suất tập kích tại vùng Chernihiv, khu vực biên giới giáp với Nga và Belarus.

"Nga đang chuyển trọng tâm tiến công sang Chernihiv, trong khi trước đây các đợt tấn công chủ yếu tập trung vào hai khu vực Sumy và Kharkiv. Đối thủ cũng ngày càng sử dụng nhiều UAV hơn, bao gồm cả các mẫu có khả năng chống gây nhiễu", ông Andriy Demchenko, phát ngôn viên Cục Biên phòng Ukraine cho biết.

Cùng ngày, ông Denis Pushilin - người đứng đầu nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - đã tiết lộ về việc quân đội Ukraine gặp khó ở nhiều khu định cử tại Donetsk.

"Tại các khu vực gần Dmitrov, tình hình của đối phương đã trở nên vô cùng khó khăn. Quân đội Nga cũng đang có những bước tiến đáng kể ở Seversk và Zvanovka. Tình hình ở Yampol thì phức tạp hơn đôi chút, khi Kiev đang liên tục đưa quân dự bị tới đây nhằm giữ vững vị trí", ông Pushilin nói.

Về tình hình ở Pokrovsk, quan chức Nga nhận định rằng Ukraine không muốn củng cố vị trí tại đây, mà đang tìm cách mở đường cho binh lính rời khỏi thành phố.