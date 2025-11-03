Theo tờ Kyiv Post, đây là phát biểu của ông Trump trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 2/11. Trước đó, CNN đưa tin, Lầu Năm Góc đã chấp nhận đề xuất của Nhà Trắng về việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, bởi động thái này sẽ không làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

“Không, không hẳn là như vậy”, ông Trump nhấn mạnh trước câu hỏi của phóng viên về khả năng chuyển giao Tomahawk cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Ảnh: Nhà Trắng

Theo giới chức Mỹ, tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy ông không muốn xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang. Ông vẫn giữ lập trường này sau cuộc thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 22/10.

Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 2.500km, hiện là vũ khí hàng đầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn có để triển khai các tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Ngoài việc không cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev, ông Trump cho rằng cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua giữa Nga - Ukraine đã đạt đến ngưỡng các bên tham gia phải tự giải quyết.

"Không có giọt nước tràn ly nào cả. Đôi khi bạn phải để họ tự chiến đấu. Đây là cuộc chiến khó khăn đối với ông Putin và đó cũng là cuộc chiến khó khăn đối với Ukraine. Tại thời điểm này, chúng ta phải để Ukraine và Nga tự giải quyết xung đột", ông Trump bình luận.

Ngoài ra, ông Trump còn nhắc tới tổn thất nặng nề, ám chỉ con số thương vong lớn mà Nga và Ukraine phải hứng chịu trong quá trình xung đột.

Trên thực tế, dù thiếu nguồn cung tên lửa, Ukraine vẫn tiếp tục triển khai nhiều đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và tài sản chiến lược của Nga bằng những máy bay không người lái (UAV) và tên lửa do Kiev tự chế tạo.