Theo tuyên bố hôm 2/11 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã phóng gần 1.500 UAV tấn công và hơn 70 tên lửa vào Ukraine chỉ trong một tuần, giữa lúc mùa đông đang tới gần. Cũng theo ông Zelensky, các lực lượng Moscow đã phóng khoảng 1.170 quả bom dẫn đường vào Ukraine trong 7 ngày qua.

“Đã có các cuộc tấn công nhắm vào những tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự và ngành năng lượng", ông Zelensky cho hay.

Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt đám cháy sau đòn tấn công của Nga. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Ukraine

"Rõ ràng Moscow muốn gây thiệt hại cho người dân chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tích cực nỗ lực để đảm bảo nguồn hỗ trợ đáng tin cậy cho ngành năng lượng Ukraine trong mùa đông này”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tuy nhiên, giới chức Nga lâu nay khẳng định, nước này chỉ tấn công các mục tiêu quân sự và không nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine.

Cùng ngày 2/11, Không quân Ukraine tuyên bố, Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo và gần 80 UAV trong đêm. Một trong 2 tên lửa đạn đạo và 12 UAV tấn công của Nga đã bắn trúng 6 địa điểm và các mảnh vỡ đã rơi xuống 2 địa điểm khác. Thương vong cũng được ghi nhận ở các vùng nam Odesa, bắc Chernihiv và nam Zaporizhzhia của Ukraine.

Giới chức địa phương cho biết, “toàn bộ” phía đông vùng Donetsk, miền đông Ukraine đã bị mất điện hôm 2/11. Các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng được điều động để khôi phục nguồn cung điện.

Trước đó, hôm 1/11, Ukrenergo, công ty điện quốc doanh của Ukraine thông báo sẽ áp đặt các hạn chế sử dụng năng lượng tại một số khu vực ở Ukraine. "Lý do áp dụng các hạn chế này là hậu quả từ đòn tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga vào các cơ sở năng lượng", Ukrenergo nhấn mạnh.

Ukrenergo cho biết thêm, Nga đã thực hiện 3 cuộc tập kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của công ty trong tháng 10.

Cùng ngày, phía Nga xác nhận đã thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn" bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV vào các địa điểm năng lượng, sân bay quân sự, và các cơ sở hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Đáp trả, Ukraine cũng sử dụng 5 UAV tấn công và làm hư hại một tàu chở dầu của tập đoàn năng lượng Rosneft ở khu vực Krasnodar của Nga vào cuối ngày 1/11. Bộ Quốc phòng Nga thống kê, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 164 UAV của đối phương trong đêm, bao gồm 32 chiếc trên bầu trời Krasnodar.