Quảng Trị:

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang xác minh vụ việc một người phụ nữ có hành vi chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên tuyến đường nối xã Lệ Thủy và xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị.

Khi ô tô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô cho thấy, lúc này bên đường có một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đứng cạnh một người đàn ông ngồi trên xe máy.

Khi ô tô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe.

Ít giây sau, người này nằm ngang trên mặt đường, cản trở phương tiện tiếp tục di chuyển. Để bảo đảm an toàn, tài xế xe ô tô đã giảm tốc độ, quan sát và điều khiển xe lách qua vị trí người phụ nữ nằm rồi tiếp tục hành trình.

Người này nằm ngang trên mặt đường, cản trở phương tiện tiếp tục di chuyển. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, người đàn ông đi cùng người phụ nữ được ghi nhận đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường khoảng vài trăm mét trước khi quay xe trở lại nơi người phụ nữ nằm giữa đường.

Đoạn clip sau khi được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân, động cơ của người phụ nữ và làm rõ các tình tiết liên quan.