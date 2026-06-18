Khoảng 4h ngày 18/6, trên đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua phường Đại Mỗ, Hà Nội), nhiều tiểu thương đã chất đầy hàng hóa trên xe máy, nối đuôi nhau di chuyển từ các xã ngoại thành vào trung tâm thành phố.

Nhiều người còn sử dụng các xe tự chế chở hàng hóa quá khổ trên đường.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã bố trí tổ công tác xử lý vi phạm tại khu vực nút giao đường gom Đại lộ Thăng Long - Cương Kiên (phường Đại Mỗ).

Chỉ trong ít phút, 5 tài xế đã bị lực lượng chức năng dừng xe để xử lý. Hầu hết các trường hợp đều vi phạm lỗi điều khiển phương tiện chở hàng cồng kềnh hoặc lôi, kéo theo xe khác.

Điển hình, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với tài xế T.V.D. (19 tuổi, quê Yên Bái) do hàng loạt vi phạm gồm: điều khiển xe kéo theo xe khác; điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy phép lái xe; không có giấy đăng ký xe; xe không lắp gương chiếu hậu.

Tài xế T.V.D. chia sẻ: "Tôi được chủ cửa hàng cốp pha, giàn giáo thuê chở hàng. Mỗi ngày, tôi chở từ 3 đến 4 chuyến hàng. Biết là hàng hóa cồng kềnh, phương tiện không đủ đèn chiếu sáng, gương chiếu hậu... nhưng vì mưu sinh nên tôi vẫn cố làm".

Với các lỗi trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế T.V.D. hơn 9 triệu đồng; đồng thời tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong số đó có chị T. (trú tại xã Hoài Đức). Dù hằng ngày vẫn chở hàng hóa từ quê vào trung tâm thành phố để buôn bán, với quãng đường di chuyển khoảng 30km, nhưng chị chưa từng tham gia sát hạch để được cấp giấy phép lái xe.

Vi phạm lỗi tương tự, bà N.T.P. (45 tuổi, trú tại xã An Khánh) cho biết được người thân dạy cách đi xe máy từ lâu nên cứ thế sử dụng. "Tôi nghĩ việc học luật và thi lấy bằng khá khó nên chưa thực hiện", bà P. chia sẻ.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc vận chuyển hàng hóa cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, vào thời điểm rạng sáng, khi điều kiện ánh sáng và tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chở hàng nặng, cồng kềnh càng khiến việc điều khiển xe gặp nhiều khó khăn.

"Qua thực tế kiểm tra, nhiều người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe nên hiểu biết về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn rất hạn chế. Do đó, cán bộ, chiến sĩ CSGT không chỉ xử lý các hành vi vi phạm mà còn phải giải thích, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân", đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết.