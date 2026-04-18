Tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TPHCM khóa XI diễn ra sáng 18/4, các đại biểu đã thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng một tổ hợp hành chính - chính trị tập trung. Dự án có quy mô hơn 46ha, tọa lạc tại vị trí "lõi" thuộc phường An Khánh.

Phối cảnh không gian kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính TPHCM. Ảnh: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TPHCM

Theo tờ trình của UBND TPHCM, tổ hợp không chỉ là nơi làm việc của bộ máy chính quyền mà còn là không gian sinh thái, văn hóa hiện đại. Dự án bao gồm 4 hợp phần chính: trung tâm hành chính; trung tâm hội nghị biểu diễn; hạ tầng kỹ thuật và công viên; quảng trường trung tâm.

Dự kiến, trung tâm hành chính mới có tổng diện tích sàn khoảng 272.000m², đáp ứng nhu cầu làm việc cho 8.000 cán bộ, công chức.

Điểm nhấn của dự án là hệ thống hành chính "một cửa" hiện đại, có khả năng phục vụ từ 1.500 - 2.000 lượt người dân và doanh nghiệp mỗi ngày.

Đặc biệt, hơn 60% diện tích dự án sẽ dành cho cây xanh, mặt nước và quảng trường, tạo không gian mở cho người dân thành phố.

Việc đầu tư dự án được đặt ra trong bối cảnh TPHCM sau sáp nhập đã trở thành "siêu đô thị" với diện tích hơn 6.700km² và dân số gần 14 triệu người. Hiện nay, hơn 8.000 cán bộ của thành phố đang làm việc phân tán tại nhiều trụ sở cũ, xuống cấp, gây khó khăn trong phối hợp liên thông và chuyển đổi số.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng sẽ triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn (trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay) để thực hiện công trình mang tầm vóc biểu tượng này.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án. Ảnh: Việt Dũng

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua việc thay đổi hình thức đầu tư dự án Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch. Vị trí xây dựng nhà hát được hoán đổi từ khu vực đầu cầu Ba Son về vị trí kế cận trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm.

Khu đất cũ tại đầu cầu Ba Son sẽ được chuyển đổi chức năng thành công viên cây xanh và quảng trường. Nhà hát mới với quy mô 1.700 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, được định hướng đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Sự thay đổi này nhằm tạo ra một cấu trúc không gian đồng bộ, hiện đại, biến Thủ Thiêm thành trung tâm chính trị, văn hóa mới của TPHCM trong tương lai gần.