Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 5/11, tại giao lộ đường 15B – đường số 3, phường Tân Mỹ, TPHCM.

Thời điểm này, xe đầu kéo rơ-mooc chở cẩu 40 tấn lưu thông trên đường 15B (đoạn Nguyễn Lương Bằng nối dài). Khi đến giao lộ nói trên, tài xế cho xe lùi vào công trường thi công dự án hạ tầng bên đường thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Hiện trường xe cẩu lật ngang giữa giao lộ. Ảnh: TK

Xe cẩu nặng 40 tấn bất ngờ bị tuột cáp buộc, văng khỏi rơ-mooc của xe đầu kéo rồi lật ngang xuống giao lộ.

Phần cần cẩu va trúng phụ xe, khiến người này bị thương. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo các nhân chứng, khu vực xảy ra tai nạn có mặt đường đọng nước, nhiều vị trí bong tróc, xuống cấp. Đây là ngã tư có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Một số người buôn bán ven đường may mắn không bị cần cẩu va trúng.

Phần cần cẩu ngã xuống đường, may mắn không va trúng người bán hàng bên đường. Ảnh: TK

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe cứu hộ cũng được điều đến để di dời phương tiện gặp nạn.