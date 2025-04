Theo tờ Kyiv Post, blogger “Praise the Steph” tại CH Séc đã công bố trên tài khoản mạng xã hội X đoạn video về xe F72 LD xuất hiện cùng một số xe bọc thép khác, do chỉ huy trung đoàn đặc nhiệm độc lập số 6 thuộc Lực lượng Ranger chia sẻ hôm 31/3. Lực lượng Ranger được thành lập vào năm 2024, do Bộ Tư lệnh Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine (SSO) điều hành và bao gồm 4 trung đoàn.

Hình ảnh về chiếc F72 LD trong video được xem như lần đầu tiên xác nhận loại xe chuyên dùng của lực lượng Đặc nhiệm Mỹ xuất hiện ở Ukraine.

Video: Kyiv Post

Trên thực tế, các thành viên Ranger được các lực lượng đặc nhiệm NATO huấn luyện, đảm nhận nhiều nhiệm vụ từ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) cho tới trinh sát, phá hoại và tấn công bằng pháo binh phía sau chiến tuyến.

Mỗi trung đoàn của lực lượng Ranger đều có một đơn vị UAV riêng cùng các thành phần gồm xe bọc thép kháng mìn, pháo binh, phòng không, hậu cần và chịu trách nhiệm trực tiếp tuyển dụng nhân sự.

Xe F72 LD là xe địa hình, có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải. Loại xe này đang được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng theo chương trình GMV nhằm thay thế các xe Humvee đã được dùng từ giữa những năm 1980. Đáng chú ý, xe F72 LD được trang bị nhiều loại vũ khí, chở được 9 binh sĩ, thực hiện nhiều nhiệm vụ từ trinh sát, hỗ trợ hỏa lực, sơ tán thương vong cũng như làm nhiệm vụ của xe tác chiến điện tử.

Việc chiếc xe xuất hiện ở Ukraine đã gây chú ý, bởi cho tới nay phương tiện này vẫn chỉ được biết tới là xe chuyên dùng của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Dù Washington đã chuyển rất nhiều loại vũ khí và phương tiện quân sự tới Kiev, nhưng F72 LD chưa từng có tên trong danh sách khí tài viện trợ.