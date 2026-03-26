TPHCM:

XEM CLIP:

Vào khoảng 8h ngày 26/3, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Vào thời điểm trên, người dân sống trên đường Chung Thị Minh phát hiện mùi khét và khói đen bốc lên nghi ngút từ căn nhà cấp 4 làm cửa hàng kinh doanh đồ nhựa. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà chứa nhiều hàng hoá và vật dụng.

Người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini và kéo ống nước để dập lửa, nhưng do đám cháy lan nhanh, nỗ lực ban đầu không mang lại hiệu quả. Lửa sau đó còn lan sang ngôi nhà bên cạnh, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Người dân hối hả di dời tài sản, hàng hoá ra ngoài để hạn chế thiệt hại.

Đồ đạc, hàng hoá được di dời khỏi hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng cửa hàng kinh doanh đồ nhựa bị thiêu rụi, gây tổn thất nặng nề về tài sản.

Cửa hàng kinh doanh đồ nhựa thiệt hại nặng. Ảnh: HC

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.