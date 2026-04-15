Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 11.631 chiếc xe đa dụng gồm SUV và crossover bán ra trong tháng 3, tăng 98,6% so với tháng 2 (5.856 chiếc) và chiếm tới 46,8% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường.

VinFast công bố bán ra tổng cộng 27.609 xe ô tô điện các loại trong tháng 3 vừa qua, tăng gần gấp 3 lần tháng trước (9.903 chiếc) và tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, dòng xe SUV/crossover của hãng (từ VF 3 đến VF 9) vẫn chiếm tới trên 70%.

Còn với Hyundai Thành Công, liên doanh ô tô này bán ra được 1.919 chiếc xe SUV/crossover trong tháng 3, đóng góp tới 62,1% tổng lượng xe du lịch thương hiệu Hyundai ra thị trường Việt Nam.

Từ những số liệu trên có thể thấy, trong bối cảnh "nóng" trở lại của thị trường ô tô sau tháng Tết, các mẫu xe thể thao đa dụng chính là nhóm xe chủ lực đem lại mức tăng trưởng doanh số 101% trong tháng vừa qua.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ (SUV/crossover cỡ A-B), hai mẫu xe điện của VinFast là VF 5 (SUV cỡ A) và VF 6 (SUV cỡ B) vẫn tiếp tục dẫn đầu phân khúc với doanh số tháng 3 lần lượt là 4.218 (tăng 158%) và 3.152 chiếc (tăng 202% so với tháng 2).

Tuy nhiên, danh sách các vị trí còn lại trong top 5 đã có nhiều thay đổi, xoay quanh các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

VinFast VF 5 tiếp tục là mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Ảnh: VF

Sau một tháng 2 có doanh số khá "lẹt đẹt", Toyota Yaris Cross đã có sự trở lại ấn tượng. Mẫu B-SUV của Toyota có lượng bán ra tới 2.378 chiếc trong tháng 3, tăng gấp gần 4 lần so với tháng trước (638 chiếc).

Yaris Cross thậm chí còn dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong của toàn thị trường. Doanh số cộng dồn trong cả quý I/2026 của Toyota Yaris Cross đạt 4.166 chiếc, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Yaris Cross có doanh số tăng vượt bậc và trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 3. Ảnh: TMV

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Toyota Yaris Cross - Mitsubishi Xforce có lượng bán ra trong tháng 3 đạt 1.050 chiếc, tăng 92,6% so với tháng trước. Tuy vậy, doanh số này không đủ để Xforce cải thiện vị trí và chấp nhận một lần nữa bị Yaris Cross vượt lên. Luỹ kế trong cả quý I, đã có 3.261 chiếc Mitsubishi Xforce được bàn giao tới tay khách Việt.

Mitsubishi Xforce bị đối thủ Toyota Yaris Cross bỏ xa. Ảnh: MMV

Bất ngờ góp mặt trong top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy là Toyota Corolla Cross. Mẫu xe SUV cỡ B+ của Toyota có lượng bán ra đạt 951 chiếc trong tháng 3, tăng 151% so với tháng trước. Cộng dồn trong 3 tháng đầu năm, đã có 1.455 chiếc Toyota Corolla Cross được bán ra, trong đó đáng chú ý có tới 1.179 là phiên bản hybrid HEV, chiếm 81%.

Toyota Corolla Cross góp mặt trong top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy tháng 3. Ảnh: TMV

Một số mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ khác cũng có doanh số ở mức khá trong tháng 3 như sau: KIA Sonet (773 chiếc), Hyundai Creta (749 chiếc), KIA Seltos (743 chiếc), Toyota Raize (405 chiếc), Honda HR-V (260 chiếc)... Ngoài ra, một số mẫu xe của Trung Quốc khá "hot" nằm trong phân khúc này không công bố doanh số riêng.

Dưới góc nhìn thị trường, SUV cỡ A-B đang là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất nhờ hội tụ nhiều yếu tố đáp ứng nhu cầu của người dùng đô thị: thiết kế gầm cao linh hoạt, chi phí vận hành hợp lý, giá bán dễ tiếp cận và tính đa dụng cao. Đây được xem là lựa chọn hợp lý với những người mua xe lần đầu, gia đình nhỏ.

Trong bối cảnh hạ tầng ngày càng quá tải và xu hướng tiêu dùng thực dụng lên ngôi, phân khúc này được dự báo sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh khốc liệt và giữ vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.

