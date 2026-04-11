Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên VAMA trong tháng 3/2026 đạt 38.704 chiếc. So với tháng 2, lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua đã tăng tới 101%, đồng thời tăng 122% so với tháng 3/2025.

Trong khi đó, VinFast đã bàn giao tổng cộng 27.609 xe ô tô điện các loại trong tháng 3/2026, tăng gần gấp 3 lần tháng trước (9.903 chiếc) và tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025.

Còn Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số xe bán ra trong tháng vừa qua đạt tổng cộng 4.546 chiếc, tăng 47,5% so với tháng 2.

Tổng cộng số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, lượng xe bán ra của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 3 vừa qua đạt tới 70.859 chiếc, tăng mạnh 120% so với tháng 2 (với tổng cộng 32.261 chiếc).

Có thể thấy trong tháng vừa qua, hầu hết các hãng xe đều có lượng bán ra bùng nổ, đánh dấu một giai đoạn nóng trở lại của thị trường ô tô Việt Nam sau Tết Nguyên đán.

VinFast Limo Green tiếp tục có một tháng với lượng bán ra bùng nổ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng vừa qua, hãng xe Việt VinFast vẫn "chiếm sóng" với nhiều vị trí dẫn đầu với lượng bán ra hơn 3.000 chiếc. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu tuyệt đối với 6.795 chiếc bán ra; VinFast VF 3 đạt 4.729 chiếc xếp thứ hai; tiếp đến là VF 5 với 4.218 chiếc; VF 6 với 3.152 chiếc và MPV 7 với 2.521 chiếc...

Nếu xét riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, top 10 xe bán chạy tháng vừa qua đã có sự thay đổi lớn về thứ hạng cũng như những cái tên góp mặt. Trong đó, không ít cái tên gây bất ngờ khi "mất hút" ở tháng trước nhưng lại quay lại mạnh mẽ trong tháng 3 và chiếm những vị trí rất cao.

Sau một tháng 2 "biến mất", Toyota Yaris Cross đã có sự trở lại ấn tượng. Mẫu B-SUV của Toyota có lượng bán ra tới 2.378 chiếc, tăng gấp gần 4 lần so với tháng trước (638 chiếc) và dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường. Doanh số cộng dồn trong cả quý 1 của Toyota Yaris Cross đạt 4.166 chiếc.

Toyota Yaris Cross bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường trong tháng 3 vừa qua. Ảnh: TMV

Tương tự, Mitsubishi Xpander cũng trở lại ấn tượng trong tháng 3 với lượng bán ra đạt 1.763 chiếc, xếp thứ 2. Doanh số này của Xpander tăng gấp hơn 3,3 lần so với tháng trước (530 chiếc). Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 4.231 chiếc Mitsubishi Xpander được bàn giao tới khách Việt.

Mitsubishi Xpander trở lại top 10 với vị trí thứ 2. Ảnh: MMV

Góp mặt trong top 3 là tân binh Mitsubishi Destinator với 1.663 xe bán ra, tăng hơn 3 lần so với tháng trước (513 xe). Đây cũng là lần thứ hai mẫu SUV 7 chỗ của Mitsubishi lọt vào top 10. Trước đó, mẫu xe này lọt vào top này vào tháng 12/2025, sau khi vừa ra mắt thị trường. Doanh số luỹ kế của Destinator trong năm 2026 đạt 2.994 chiếc.

Mitsubishi Destinator có lượng bán xấp xỉ 3.000 chiếc trong Quý 1. Ảnh: MMV

Toyota Innova Cross cũng có doanh số tăng trưởng khá khi đạt 1.576 chiếc bán ra trong tháng 3, tăng gấp 4 lần so với tháng 2 (397 chiếc) và xếp ở vị trí thứ 4. Đáng chú ý, trong số này có tới 826 chiếc Innova Cross hybrid được bán ra trong tháng 3, nhiều hơn so với xe thuần xăng (750 chiếc).

Toyota Innova Cross có doanh số bán ra trong tháng 3 tăng gấp 4 lần so với tháng trước. Ảnh: TMV

Với lượng bán ra 1.531 chiếc, tăng 50% so với tháng trước (1.008 chiếc), tuy nhiên mẫu crossover cỡ C bán chạy là Mazda CX-5 vẫn bị tụt 4 bậc, xếp ở vị trí thứ 5. Doanh số luỹ kế của CX-5 trong quý 1 đạt 4.643 chiếc, vẫn dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong toàn thị trường.

Mazda CX-5 dù có vị trí khiêm tốn trong tháng 3 nhưng vẫn là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất Quý 1/2026. Ảnh: THACO

Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Ford Ranger (1.449 chiếc), Ford Everest (1.443 chiếc), Ford Territory (1.136 chiếc), Mitsubishi Xforce (1.050 chiếc) và Toyota Vios (1.004 chiếc). Như vậy, cả 10 mẫu xe nằm trong top 10 xe bán chạy này đều có doanh số đạt trên 1.000 chiếc.

Ở chiều ngược lại, những cái tên như Toyota Hilux, Hyundai Creta, Hyundai Tucson hay Toyota Veloz Cross lại cho thấy dấu hiệu hụt hơi.

Dù từng góp mặt trong top 10 tháng trước, nhưng doanh số thiếu bứt phá khiến các mẫu xe này nhanh chóng bị đẩy khỏi bảng xếp hạng, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự dịch chuyển rất nhanh trong thị hiếu người tiêu dùng.

Như vậy, bức tranh thị trường ô tô tháng 3 cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy hoàn toàn không còn dấu ấn của các thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai và KIA. Trái lại, cuộc chơi gần như nằm trong tay nhóm Nhật - Mỹ khi Toyota, Mitsubishi Motors và Ford mỗi hãng đóng góp tới 3 đại diện. Đại diện còn lại thuộc về Mazda CX-5.

