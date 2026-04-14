Trong bối cảnh "nóng" trở lại của thị trường ô tô sau tháng Tết, các mẫu xe thể thao đa dụng (SUV/crossover) chính là nhóm xe chủ lực.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 11.631 chiếc SUV và crossover bán ra trong tháng 3, tăng 98,6% so với tháng 1 (5.856 chiếc) và chiếm tới 46,8% tổng lượng xe du lịch bán ra thị trường.

VinFast công bố bán ra tổng cộng 27.609 xe ô tô điện các loạt trong tháng 3/2026, tăng gần gấp 3 lần tháng trước (9.903 chiếc) và tăng 127% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, dòng xe SUV/crossover (từ VF 3 đến VF 9) vẫn chiếm tới trên 70%.

Ở top xe gầm cao cỡ trung (SUV/crossover cỡ C-D) bán chạy nhất tháng 3, thứ tự đã có sự thay đổi lớn.

Mẫu xe điện Việt Nam VinFast VF 7 lần đầu tiên vượt qua Mazda CX-5 và vươn lên vị trí số 1 phân khúc. Tháng 3 vừa qua, VF 7 có doanh số 1.732 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước (807 chiếc). Doanh số luỹ kế mẫu xe của VinFast từ đầu năm đến nay đạt 3.514 chiếc.

Một cái tên khác cũng gây bất ngờ không kém là 'tân binh' Mitsubishi Destinator với 1.663 xe bán ra trong tháng 3, tăng hơn 3 lần so với tháng trước (513 xe). Đáng nói, mẫu SUV cỡ C với cấu hình 7 chỗ ngồi này vừa ra mắt thị trường vào tháng 12/2025. Trong cả quý I/2026, đã có 2.994 chiếc Destinator được bàn giao đến tay khách Việt.

Dù doanh số đạt 1.531 chiếc và tăng 50% so với tháng trước nhưng Mazda CX-5 vẫn bị tụt 2 bậc, xuống vị trí thứ 3 tại phân khúc xe gầm cao cỡ trung (cỡ C-D) tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe của Mazda vẫn dẫn đầu phân khúc trong cả quý I với tổng doanh số 4.643 chiếc đã bán ra, cao hơn khá nhiều so với các đối thủ.

Hai vị trí tiếp theo trong top 5 đều thuộc về các đại diện của Ford. Trong đó, mẫu SUV cỡ D Ford Everest tiếp tục thể hiện sức mua lớn với doanh số 1.143 chiếc trong tháng 3, tăng 53% so với tháng trước; còn "người anh em" Territory đạt 1.136 chiếc, tăng 56% so với tháng trước và xếp thứ 5.

Các mẫu xe khác trong phân khúc này như Hyundai Tucson (744 chiếc), Honda CR-V (681 chiếc) hay Mazda CX-8 (351 chiếc), Hyundai Santa Fe (189 chiếc)... đều có kết quả kinh doanh khả quan so với tháng trước đó, tuy nhiên lượng tăng chưa đủ để đứng tên trong top xe đa dụng bán chạy.

