Tôi sử dụng ô tô để đi làm hàng ngày. Do đặc thù công việc, tôi chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để đưa xe đi rửa. Nhiều hôm xe vừa chạy đường dài nóng máy, lại dưới cái nắng hơn 35 độ C, nắp ca-pô hay bánh xe vẫn còn bỏng ran thì nhân viên đã cầm vòi xịt nước thẳng lên thân xe.

Ban đầu tôi chưa nghĩ đó là vấn đề. Cho đến khi một người bạn đi cùng buột miệng: "Xe đang nóng mà xịt nước lạnh thế này, hại sơn lắm!".

Có nên đi rửa xe lúc máy nóng, dưới trời nắng gắt? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Từ đó, tôi bắt đầu để ý hơn. Đúng là sau mỗi lần rửa giữa trưa, trên nắp ca-pô và nóc xe thường xuất hiện những vệt nước khô khá rõ. Không biết đó chỉ là cặn khoáng trong nước hay lớp sơn đã bắt đầu bị ảnh hưởng vì chênh lệch nhiệt độ.

Trong khi đó, người ở tiệm rửa xe lại khẳng định làm như vậy là bình thường, thậm chí còn giúp xe nhanh sạch, nhanh khô và chẳng ảnh hưởng gì.

Hai luồng ý kiến trái ngược khiến tôi khá băn khoăn. Liệu việc rửa ô tô ngay sau khi vừa vận hành dưới trời nắng gắt có thực sự làm giảm tuổi thọ lớp sơn, kính hoặc các chi tiết ngoại thất hay không? Nếu chỉ có thể tranh thủ rửa xe vào buổi trưa thì cần lưu ý những gì để tránh gây hại cho xe?

Rất mong các chuyên gia và độc giả có kinh nghiệm chia sẻ. Xin cảm ơn!

Độc giả Văn Minh (Tây Mỗ, Hà Nội)

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