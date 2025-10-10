Xã Đại Thanh được lựa chọn là điểm đầu tiên trên địa bàn thành phố triển khai mô hình này. Địa điểm đặt tại phòng sinh hoạt cộng đồng tầng 3, Khu đô thị Đại Thanh.

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai mô hình Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng nhằm đưa dịch vụ hành chính công đến gần hơn với người dân, giúp cư dân khu đô thị Đại Thanh và người dân trong xã không phải di chuyển xa khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân sẽ được phục vụ các dịch vụ hành chính tại các điểm phục vụ cộng đồng . Ảnh: N. Huyền

Theo đó, người dân có thể giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã Đại Thanh và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội – Chi nhánh Thanh Trì ngay tại Điểm phục hành chính công cộng đồng này.

Khi có nhu cầu, người dân đăng ký trước qua mã QR-Code để được hỗ trợ. Tại Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng, nhân viên Bưu chính công ích sẽ hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện, số hóa và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Kết quả bản điện tử sẽ được trả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, còn bản giấy sẽ được chuyển phát tận nơi qua dịch vụ Bưu chính công ích đến địa chỉ người dân đăng ký.