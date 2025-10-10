Đây là 2 xã chịu thiệt hại nặng nề sau hoàn lưu bão số 10 và bão số 11. Để triển khai công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt bão trên địa bàn, mỗi xã được bổ sung 10 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2025, nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho các hoạt động gia cố đê điều, khơi thông dòng chảy, khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân vùng ngập sâu.

Hà Nội bổ sung gấp 20 tỷ đồng cho 2 xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục ngập lụt. Ảnh: N. Huyền

UBND thành phố giao trách nhiệm cho UBND hai xã Trung Giã và Đa Phúc rút kinh phí kịp thời từ ngân sách thành phố, chủ động tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Các địa phương cũng được yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện, hoàn trả ngân sách thành phố nếu không sử dụng hết kinh phí được bổ sung.

Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Khu vực I khẩn trương phối hợp với địa phương để thực hiện, đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ sớm đến với cơ sở.

Theo báo cáo của UBND xã Trung Giã, đến sáng 10/10, 18 thôn trên địa bàn xã bị ngập với 4.041 hộ (16.417 nhân khẩu) bị cô lập. Còn tại xã Đa Phúc, nước lũ tràn về làm 1.511 hộ dân (6.509 người) sinh sống ngoài đê chính cấp III bị ngập, buộc phải di dời. Nhiều đoạn đê của xã Đa Phúc cũng bị sói lở.

Trong cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Hà Nội yêu cầu hai xã trên chủ động xây dựng phương án sơ tán dân theo từng cấp độ ảnh hưởng, từ sơ tán tại chỗ đến di chuyển tới các doanh trại quân đội, công an trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô về lực lượng, phương tiện và hậu cần.