Sáng 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, cần nghiên cứu giải pháp quy hoạch lại các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Hiện trường bên trong vụ cháy khiến 5 người tử vong ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: CAHN

Như VietNamNet đưa tin, vào rạng sáng nay đã xảy ra vụ cháy nhà tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Vụ hỏa hoạn đã khiến 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952; H.T.H sinh năm 1956; N.H.M sinh năm 1982; Đ.T.S sinh năm 1988; N.M.V sinh năm 2019) tử vong.

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ theo quy định của pháp luật.