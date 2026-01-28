Xem video:

Tối 26/1 (giờ địa phương), một chiếc sedan Mercedes-Benz bất ngờ lao vào nhà ga sân bay Detroit nằm ở thành phố Romulus, bang Michigan (Mỹ), đâm trúng quầy làm thủ tục của hãng Delta Air Lines, khiến 6 người bị thương nhẹ.

Theo Cơ quan Quản lý sân bay hạt Wayne, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 tại nhà ga McNamara. Chiếc Mercedes-Benz đã lao xuyên qua lối vào, phá vỡ cửa kính và chỉ dừng lại khi đã nằm hoàn toàn bên trong khu vực nhà ga, cách vị trí làm thủ tục cho hành khách khoảng 300 feet (gần 90m).

Ngay sau va chạm, tài xế mở cửa bước ra khỏi xe và không bị thương. Người này lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Sáu người khác có mặt tại hiện trường được sơ cứu vì chấn thương nhẹ nhưng không ai phải nhập viện. Hoạt động của sân bay sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe vỡ cửa kính, mảnh vỡ văng tung tóe trước khi đâm thẳng vào quầy vé. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp đó là tiếng la hét khi lực lượng an ninh và cảnh sát nhanh chóng có mặt.

Một hành khách nói với New York Post rằng phản ứng của lực lượng chức năng diễn ra gần như tức thì, chỉ vài giây sau sự cố. Đại diện sân bay Detroit Metro cho biết đang thu thập thông tin và sẽ sớm cập nhật kết quả điều tra.

Theo nhà chức trách, nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy tài xế có lớn tiếng sau khi rời khỏi xe, song chưa rõ người này đã nói gì và đang ở trong trạng thái tâm lý ra sao vào thời điểm xảy ra sự việc.

Theo Carscoops