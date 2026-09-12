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Video ghi lại cảnh chiếc ô tô điện bị cháy dữ dội đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong bài đăng của tài khoản Instagram @autonetmagz, phần còn lại của chiếc xe được ghi nhận tại khu vực giao lộ Tomang, gần trung tâm thương mại Taman Anggrek, Tây Jakarta.

“Một chiếc xe nghi là Hyundai Ioniq 6 được phát hiện cháy rụi gần ngã tư Tomang, trung tâm thương mại Taman Anggrek, Tây Jakarta”, tài khoản này cho biết.

Theo ông Achmad Saiful Kahfi, Trưởng phòng Điều hành của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Tây Jakarta (Gulkarmat), lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ cháy lúc 5h04 sáng 11/9 theo giờ địa phương.

Các nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường và bắt đầu triển khai dập lửa lúc 5h18. Xe bốc cháy là một chiếc xe điện Hyundai Ioniq 6”, ông Saiful xác nhận.

Theo cơ quan cứu hỏa, chiếc xe được cho là gặp tai nạn đơn lẻ khi đâm vào dải phân cách của làn đường dành cho xe buýt TransJakarta. Sau cú va chạm mạnh tạo ra tia lửa khiến chiếc xe nhanh chóng bốc cháy và bị thiêu rụi.

Ba xe cứu hỏa cùng 15 lính cứu hỏa được điều động đến hiện trường để xử lý vụ việc. Đám cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn vào lúc 6h18 sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

Hiện các thông tin được công bố chưa đề cập đến nguyên nhân cụ thể khiến chiếc xe đâm vào dải phân cách cũng như tình trạng của những người liên quan đến vụ việc.

Theo Detik60

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