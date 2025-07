Xe đô thị cỡ A từng là lựa chọn "quốc dân" tại Việt Nam nhờ kích thước nhỏ gọn và giá thành phải chăng, đang ngày càng ít người chọn. Kết thúc năm 2024, tổng doanh số của phân khúc xe đô thị cỡ A tại Việt Nam chỉ đạt hơn 9.000 xe, giảm 17% so với năm 2023, giảm 64% so với năm 2022 và giảm gần 80% so với năm 2021, vốn là thời điểm cực thịnh của phân khúc này.

Tính đến nửa đầu năm 2025, phân khúc xe đô thị cỡ A tiếp tục đà "rơi tự do" khi mới chỉ bán được tổng cộng gần 3.000 xe, cho thấy sự thất thế rõ rệt của phân khúc này trên thị trường. Có nhiều lý do dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về doanh số của phân khúc này.

Đầu tiên, sức ép đến chính từ các phân khúc xe khác. Phân khúc xe gầm cao đô thị như SUV cỡ A/B chính là đối thủ lớn nhất khi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng vì dòng xe này có không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi và an toàn phong phú, thiết kế hiện đại và gầm cao phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam.

Đáng nói, mức giá chênh lệch giữa xe đô thị cỡ A và xe SUV cỡ A/B không còn quá lớn, khiến nhiều người tiêu dùng sẵn sàng bỏ thêm một chút tiền để có một chiếc xe đa dụng và tiện nghi hơn.

Giá bán của các mẫu xe sedan cỡ B, SUV cỡ A/B ngày càng rẻ khiến người dùng không còn mặn mà với các mẫu xe đô thị cỡ A. Ảnh minh họa

Chưa hết, việc giá bán của các dòng xe SUV cỡ A/B cũng khiến các mẫu xe sedan cỡ B bị ảnh hưởng, buộc các hãng phải điều chỉnh giảm giá để tăng sức cạnh tranh và giữ thị phần, dẫn tới thực trạng giá xe sedan cỡ B lại "dẫm chân" lên phân khúc dưới.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, trong 2 tháng trở lại đây, nhiều mẫu xe ở phân khúc sedan cỡ B đều đã đồng loạt giảm giá xuống dưới 400 triệu đồng. Cụ thể như Mazda2 AT tiêu chuẩn chỉ còn 399 triệu đồng sau khi trừ khuyến mại, Mitsubishi Attrage MT còn 342 triệu đồng nhờ giảm 100% lệ phí trước bạ. Cả hai mẫu xe này đều nhập khẩu từ Thái Lan.

Một mẫu sedan cỡ B khác là KIA Soluto MT cũng đang có giá 376 triệu đồng nhưng khác với Mazda2 và Mitsubishi Attrage, mẫu xe của KIA được bán dưới dạng lắp ráp trong nước.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các mẫu xe điện cỡ nhỏ như VinFast VF 3, VF 5 vừa có lợi thế về chi phí vận hành và miễn lệ phí trước bạ khiến xe đô thị cỡ A chạy xăng truyền thống mất đi lợi thế về chi phí sử dụng.

Cuối cùng, tâm lý "lần đầu mua xe" cũng thay đổi. Thay vì chọn một chiếc xe nhỏ gọn, giá rẻ, nhiều người sẵn sàng vay thêm hoặc bỏ thêm tiền để sở hữu một chiếc xe "đáng tiền" hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của gia đình.

Tóm lại, sự trỗi dậy của dòng xe gầm cao, sự phát triển của xe điện, cuộc chiến giá xe và sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng chính là những nguyên nhân trực tiếp thu hẹp "cửa sống" của phân khúc xe đô thị cỡ A.

Nhất là khi các hãng xe hiện nay cũng không còn tập trung nhiều vào việc ưu đãi, kích cầu cho xe đô thị cỡ A càng khiến chúng dần mất đi vị thế và trở nên kém hấp dẫn hơn trên thị trường ô tô Việt Nam.

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!