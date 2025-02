1. Hyundai Grand i10: 221 xe

Doanh số bán hàng của Hyundai Grand i10 đã có tháng thứ 2 liên tiếp sụt giảm khi chỉ bán được 221 xe trong tháng đầu tiên của năm 2025, giảm mạnh 70,6% so với tháng trước (751 xe) cũng như giảm mạnh 54% so với tháng 1/2024. Dù doanh số giảm mạnh nhưng kết quả này vẫn giúp Hyundai Grand i10 tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ còn lại trong khúc xe đô thị giá rẻ hạng A.

Hyundai Grand i10 đã được nâng cấp vào giữa năm nay với một số thay đổi về ngoại hình và trang bị nhưng vẫn giữ nguyên động cơ 1.2L và tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Hyundai Grand i10 có 6 phiên bản chia đều cho 2 biến thể sedan và hatchback với giá bán dao động từ 360-455 triệu đồng.

2. Toyota Wigo: 179 xe